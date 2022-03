#BiasCorrect : une campagne réinvente le titre de chef de la direction avec The CEO Magazine

NEW YORK, 2 mars 2022 /CNW/ - Catalyst célèbre la Journée internationale des femmes 2022 en réinventant le titre de chef de la direction - en tant que chef de l'empathie - pour encourager les dirigeants et les employés de tous les niveaux à diriger avec empathie et à construire une culture d'inclusion au sein de leur organisation.

La campagne Chief Empathy Officer est le fruit d'une collaboration avec The CEO Magazine dans le cadre de la campagne mondiale de Catalyst visant à corriger les préjugés inconscients (#BiasCorrect). Catalyst invite les entreprises et les particuliers à participer à la campagne aujourd'hui, avant la Journée internationale des femmes le 8 mars, en :

répondant au questionnaire sur l'empathie de Catalyst sur la Journée internationale des femmes;

ajoutant « Chief Empathy Officer » à votre titre LinkedIn;

créant des couvertures personnalisées du CEO Magazine à l'aide de notre outil de téléchargement de photos et en les partageant sur les plateformes de médias sociaux en utilisant #BiasCorrect.

L'outil de téléchargement de photos du Chief Empathy Officer-CEO Magazine est disponible en anglais, en français, en allemand et en espagnol.

La campagne, créée en collaboration avec le Burns Group , est basée sur la recherche de Catalyst qui définit l'empathie comme la compétence « d'établir des liens avec les autres pour cerner et comprendre leurs pensées, leurs points de vue et leurs émotions et de démontrer cette compréhension avec intention, attention et préoccupation ».

Pour les dirigeants et les gestionnaires, l'empathie est une compétence essentielle en milieu de travail qui a le potentiel de réduire l'épuisement professionnel et d'améliorer l'engagement et la rétention des employés. Les données montrent que les employés qui ont une haute direction très empathique font état de niveaux plus élevés de créativité (61 %) et d'engagement (76 %) que ceux dont les dirigeants ont moins d'empathie (13 % et 32 %, respectivement).

« La pandémie nous a vraiment montré à quel point il est essentiel que les dirigeants accordent la priorité à l'empathie et à l'inclusion pour améliorer les cultures en milieu de travail, a déclaré Lorraine Hariton, présidente et chef de la direction de Catalyst. Pour créer des milieux de travail plus équitables, il a toujours fallu de l' empathie . Ainsi, alors que Catalyst réinvente le milieu de travail à l'occasion de la Journée internationale des femmes , nous savons que tout le monde, quel que soit son titre, peut être un Chief Empathy Officer (chef de l'empathie). »

Catalyst invite les particuliers et les entreprises à visiter dès aujourd'hui la page Web Chief Empathy Officer , où se trouvent des ressources qui aident à comprendre, à développer et à exercer un leadership empathique. Bank of America est le principal commanditaire de cette campagne.

Joignez-vous à la chef de la direction de Catalyst, Lorraine Hariton, pour un webinaire visant à Réinventer les milieux de travail pour la Journée internationale des femmes et au-delà le 3 mars à 11 h HE.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif soutenue par un grand nombre de chefs de la direction parmi les plus reconnus et d'entreprises de premier plan. Son objectif est de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'un leadership éclairé de premier plan, de solutions concrètes et d'une communauté motivée de multinationales qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership - parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

Personnes-ressources pour les médias

Erin Souza-Rezendes

Directrice principale, Communications mondiales

[email protected]

Naomi Patton

Vice-présidente, Communications mondiales

[email protected]

Stephanie Wolf

Conseillère en communications, États-Unis

Catalyst

[email protected]

Frances Knox

Conseillère en communications en Europe

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

SOURCE Catalyst