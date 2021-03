Mme Sweet dirige le conseil d'administration qui compte huit nouveaux membres, soit Dow, le groupe Solvay, KPMG, The Guardian Life Insurance Company, Zoetis, Lockheed Martin, Chobani et BMO Groupe financier.

NEW YORK, 22 mars 2021 /CNW/ - Catalyst, une organisation mondiale experte de l'égalité des femmes grâce à l'inclusion en milieu de travail, accueille Julie Sweet, chef de la direction d'Accenture, comme nouvelle présidente du conseil d'administration ainsi que huit nouveaux membres du conseil d'administration.

Mme Sweet, qui est actuellement membre du conseil, a été élue présidente de celui-ci le 18 mars. Elle succède à Marillyn Hewson, ancienne présidente, chef de la direction et présidente du conseil d'administration de Lockheed Martin. Elle est aussi la troisième femme à présider au conseil. Mme Sweet suit Mme Hewson et la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, première femme à occuper le poste de présidente du conseil d'administration de Catalyst.

Nommée chef de la direction d'Accenture en septembre 2019, Mme Sweet a été chef de la direction des activités d'Accenture en Amérique du Nord. Elle est membre du conseil d'administration du Forum économique mondial et siège à celui de Business Roundtable. Elle s'est aussi classée au premier rang des « femmes les plus influentes » de 2020 du magazine Fortune.

« Je suis honorée d'être la nouvelle présidente du conseil d'administration de Catalyst et j'aimerais remercier Marillyn Hewson pour son leadership et sa vision exceptionnels, a déclaré Mme Sweet. C'est un moment charnière qui nous permet de reconstruire et de réinventer le monde dans lequel nous vivons, et ce faisant, nous pouvons accélérer l'égalité des sexes dans tous les secteurs des affaires et de la société. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec les nouveaux membres de notre conseil d'administration, ainsi qu'avec les dirigeants et les partisans de Catalyst, afin de bâtir un avenir plus inclusif et plus durable pour tous. »

Les nouveaux membres qui se sont joints au conseil de Catalyst en janvier et en mars y apportent une vaste expérience :

Jim Fitterling est président et chef de la direction de Dow, et agit à titre de cadre responsable du Global African Affinity Network de Dow. L'implication de M. Fitterling au niveau de la non-discrimination envers les personnes LGBTQ+ et à l'égalité en milieu de travail est bien connue. Il est membre du conseil consultatif mondial d'Out Leadership et siège aux conseils d'administration de 3M , de Business Roundtable, de la National Association of Manufacturers et de l'American Chemistry Council.

est président et chef de la direction de Dow, et agit à titre de cadre responsable du Global African Affinity Network de Dow. L'implication de M. Fitterling au niveau de la non-discrimination envers les personnes LGBTQ+ et à l'égalité en milieu de travail est bien connue. Il est membre du conseil consultatif mondial d'Out Leadership et siège aux conseils d'administration de , de Business Roundtable, de la National Association of Manufacturers et de l'American Chemistry Council. Ilham Kadri est chef de la direction du groupe Solvay , présidente de son comité exécutif et membre du conseil d'administration. Elle siège également aux conseils d'administration d'A.O. Smith et de L'Oréal.

est chef de la direction du groupe , présidente de son comité exécutif et membre du conseil d'administration. Elle siège également aux conseils d'administration d'A.O. Smith et de L'Oréal. Paul Knopp est président et chef de la direction de KPMG LLP. Il siège également aux conseils d'administration du Center for Audit Quality, des Chief Executives for Corporate Purpose, du Partnership for New York City et du US-India Business Council.

est président et chef de la direction de KPMG LLP. Il siège également aux conseils d'administration du Center for Audit Quality, des Chief Executives for Corporate Purpose, du Partnership for et du US-India Business Council. Andrew McMahon est président et chef de la direction de The Guardian Life Insurance Company of America et membre du conseil d'administration de l'entreprise. Il siège également aux conseils d'administration de l'American Council of Life Insurers, du Partnership for New York City et du New York State Insurance Advisory Board.

est président et chef de la direction de The Guardian Life Insurance Company of America et membre du conseil d'administration de l'entreprise. Il siège également aux conseils d'administration de l'American Council of Life Insurers, du Partnership for et du Insurance Advisory Board. Kristin Peck est chef de la direction de Zoetis et siège au conseil d'administration de l'entreprise. Elle est également membre du conseil consultatif de Business Roundtable et de celui du Deming Center for Quality, Productivity and Competitiveness de la Columbia Business School . Elle a été nommée femme d'affaires de l'année par Fortune 2020.

est chef de la direction de Zoetis et siège au conseil d'administration de l'entreprise. Elle est également membre du conseil consultatif de Business Roundtable et de celui du Deming Center for Quality, Productivity and Competitiveness de la . Elle a été nommée femme d'affaires de l'année par Fortune 2020. James Taiclet est président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Lockheed Martin. Auparavant, il a été président du conseil d'administration, président et chef de la direction de l'American Tower Corporation.

est président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Lockheed Martin. Auparavant, il a été président du conseil d'administration, président et chef de la direction de l'American Tower Corporation. Hamdi Ulukaya est fondateur et chef de la direction de Chobani. Il a fondé le Tent Partnership for Refugees et a été nommé éminent défenseur par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Il a également reçu le prix Oslo Business for Peace Award et a été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time.

est fondateur et chef de la direction de Chobani. Il a fondé le Tent Partnership for Refugees et a été nommé éminent défenseur par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Il a également reçu le prix Oslo Business for Peace Award et a été nommé l'une des 100 personnes les plus influentes du monde par le magazine Time. Darryl White est chef de la direction de BMO Groupe financier. Il est également vice-président du conseil consultatif de Catalyst Canada.

Mme Hewson, qui a été élue présidente du conseil d'administration en septembre 2019, a siégé au conseil d'administration de Catalyst pendant sept ans. Au cours de son mandat à la présidence du conseil, elle a aidé les dirigeants de Catalyst à traverser avec succès la pandémie et a fourni un soutien considérable, par l'entremise de Lockheed Martin, à nos recherches sur les « femmes et l'avenir du travail ».

« Je suis fière du travail important que nous avons accompli ensemble chez Catalyst. Nous avons ouvert des voies pour les femmes à tous les niveaux, et nous avons soutenu les femmes qui sont déjà des chefs de file sur le marché du travail, a déclaré Mme Hewson. Alors que je réfléchis à l'avenir de Catalyst, qui compte maintenant Julie Sweet à la tête de notre remarquable conseil d'administration, je suis convaincue que nous pouvons continuer à entretenir l'espoir de l'égalité et du développement du leadership pour les femmes. »

Le conseil d'administration de Catalyst travaille en collaboration avec un conseil d'experts pour orienter la stratégie de l'organisation et avec des conseils consultatifs pour les opérations au Canada et en Europe.

« Marillyn a été un modèle de leadership inclusif et a courageusement aidé Catalyst à traverser cette période turbulente, a déclaré la présidente et chef de la direction de Catalyst, Lorraine Hariton. Et nous sommes très reconnaissants de la vision, de l'énergie et de l'expertise incroyables de Julie, qui propulsera notre conseil vers l'avenir. »

Pour en savoir plus, consultez catalyst.org.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille avec certains des chefs de la direction les plus reconnus et des entreprises de premier plan aux fins de créer des milieux de travail où les femmes peuvent rayonner. Fondée en 1962, Catalyst suscite le changement au moyen d'une recherche pionnière, d'outils pratiques et de solutions éprouvées qui accélèrent l'avancement des femmes vers le leadership -- parce que le progrès des femmes est un progrès pour toutes et tous.

