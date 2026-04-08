Pour de nombreuses entreprises des sciences de la vie, le développement des capacités de la main-d'œuvre représente un défi complexe et persistant. Les besoins en formation sont souvent abordés de façon réactive, les écarts peuvent réapparaître même après des formations antérieures, et le temps ou l'expertise interne nécessaires à l'élaboration d'un plan de développement de la main-d'œuvre à long terme peuvent être limités.

Les services de soutien en A&D de CASTL sont conçus pour aider les organisations à aller au-delà des solutions ponctuelles et à adopter une approche plus stratégique du développement de la main-d'œuvre. Grâce à un accompagnement pratique, à des outils structurés et à des conseils d'experts, CASTL aide ses clients à définir les attentes liées aux rôles, à cerner les écarts de compétences et à établir les bases d'une capacité organisationnelle plus solide à long terme.

Selon les besoins de chaque organisation, les clients peuvent accéder à des outils et à des services de soutien tels que la cartographie des compétences, les matrices de compétences, l'analyse des écarts, les cadres de compétences, la formation des formateurs, l'accompagnement et le mentorat, le perfectionnement des compétences et la planification de la relève. Ensemble, ces services aident les organisations à clarifier les attentes liées aux rôles, à cerner les écarts de compétences, à harmoniser la formation avec les besoins de l'entreprise, à renforcer le transfert interne des connaissances, à soutenir l'évolution des employés vers de nouvelles responsabilités et à améliorer la prise de décision en matière de recrutement, de perfectionnement et de planification de la main-d'œuvre à long terme.

Concrètement, les entreprises obtiennent un portrait clair des capacités requises au sein de leurs équipes, des écarts les plus importants et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier. Une fois ces bases établies, CASTL peut également fournir le soutien stratégique nécessaire à la mise en place de systèmes d'apprentissage qui renforcent l'intégration, la performance et la croissance à long terme.

« La force du secteur canadien des sciences de la vie dépend de notre capacité à développer et à maintenir une main-d'œuvre hautement qualifiée, a déclaré Penny Walsh-McGuire, cheffe de la direction de CASTL. À mesure que les organisations prennent de l'expansion et que les technologies évoluent, les employeurs ont besoin d'approches plus structurées et plus stratégiques pour développer leurs talents. Ces nouveaux services s'inscrivent dans l'engagement plus large de CASTL à aider le secteur à développer les talents, les capacités et la résilience nécessaires à sa réussite à long terme. »

Les services de soutien en A&D de CASTL sont flexibles et peuvent être adaptés au stade de croissance de l'organisation, à ses priorités et à sa capacité interne. CASTL peut appuyer les équipes internes d'A&D, les responsables des ressources humaines, les gestionnaires des opérations et les experts en la matière, ou offrir un soutien fractionné en A&D aux organisations qui ne disposent pas encore de ressources internes en apprentissage et développement.

« CASTL s'engage à être un partenaire d'apprentissage stratégique pour les organisations des sciences de la vie, a déclaré Lee McKinley, directrice de l'apprentissage et du développement chez CASTL. Dans ce secteur, l'apprentissage soutient directement la préparation opérationnelle, la qualité et la croissance à long terme. Notre objectif est d'aider les organisations à développer les compétences dont elles ont besoin aujourd'hui tout en renforçant les capacités dont elles auront besoin demain. »

Avec le lancement de ses services de soutien en apprentissage et développement, CASTL réaffirme son engagement à aider les organisations des sciences de la vie à bâtir des équipes et des systèmes plus solides et une meilleure préparation pour l'avenir..

Pour en savoir plus sur les services de soutien en apprentissage et développement de CASTL, consultez notre site web ou communiquez avec Lee McKinley, directrice de l'apprentissage et du développement, à l'adresse [email protected]

À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est le partenaire de formation en biofabrication du Canada, dédiée au développement de talents qualifiés pour soutenir la croissance du secteur florissant de la biofabrication du pays. Grâce à des installations ultramodernes simulant les conditions des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) d'un océan à l'autre (à Charlottetown, Î.-P.-É.; Montréal, QC; et Vancouver, C.-B.), CASTL propose une formation pratique, informée par l'industrie, ainsi qu'un apprentissage en ligne flexible. En tant que fournisseur exclusif des programmes du National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada, CASTL offre une éducation de classe mondiale avec le soutien d'adMare BioInnovations, contribuant ainsi à former la prochaine génération de professionnels des sciences de la vie.

SOURCE CASTL Canada

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