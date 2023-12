La nouvelle expérience G-SHOCK THE RIDE est la deuxième offre de contenu basée sur VRChat de Casio

TOKYO, 7 décembre 2023 /CNW/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de G-SHOCK THE RIDE, une tournée virtuelle qui permet aux utilisateurs de découvrir ce que c'est que de participer aux contrôles de ténacité que Casio fait passer à la gamme de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. La tournée virtuelle, qui ressemble à un parc d'attractions, est accessible sur la plateforme de réalité virtuelle sociale VRChat.

En octobre 2023, Casio a ouvert un magasin virtuel G-SHOCK STORE sur VRChat afin d'offrir aux visiteurs du contenu basé sur le métavers, leur permettant de personnaliser leurs montres G-SHOCK, de voir à quoi ressemblent leurs avatars avec les montres qu'ils ont créées, et bien plus encore. L'espace est conçu pour servir de point de contact entre la marque G-SHOCK et les nouveaux utilisateurs.

Aujourd'hui, en tant que deuxième offre de contenu basé sur VRChat, Casio lance G-SHOCK THE RIDE, une tournée qui ressemble à un parc d'attractions, offrant aux utilisateurs des expériences simulées de contrôles de ténacité futuristes des montres G-SHOCK.

Tout en se basant sur les contrôles de ténacité des montres G-SHOCK effectués au centre de recherche et de développement d'Hamura, une base de développement pour les montres de la marque, G-SHOCK THE RIDE va bien au-delà, avec un récit qui imagine la forme que ces contrôles de ténacité pourraient prendre à l'avenir. La tournée invite les utilisateurs à monter à bord d'une montre G-SHOCK avec leur avatar, comme s'ils montaient dans un manège d'un parc d'attractions, pour vivre le genre d'expériences immersives fantastiques, au-delà de la réalité, qui ne sont possibles que dans les espaces de réalité virtuelle. En plus du plaisir que procurent G-SHOCK THE RIDE, la tournée offre un espace exprimant la véritable vision du monde de G-SHOCK, basée sur la réalité, avec les contrôles de ténacité rigoureux que la marque effectue pour assurer la robustesse inégalée de ses montres.

À propos de VRChat

VRChat est une plateforme de réalité virtuelle dans le métavers qui permet aux utilisateurs de prendre la forme d'avatars et de profiter d'expériences interactives dans différents univers virtuels. Des millions de personnes ont formé un large éventail de communautés d'utilisateurs dans lesquelles elles peuvent profiter librement d'activités dans différents espaces du métavers sur la plateforme.

