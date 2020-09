Honda Racing fait référence aux activités de sports motorisés que mène Honda Motor Co., Ltd. partout dans le monde. L'entreprise est sous les feux des projecteurs en tant que fournisseur de groupes moteurs pour l'équipe de formule 1 Scuderia AlphaTauri™, dont Casio est un partenaire officiel. La collaboration entre Honda Racing et EDIFICE, toutes deux originaires du Japon, est passée d'un engagement commun à l'exploitation des capacités de haute technologie dans leurs activités mondiales.

Le nouveau modèle EFS-560HR est la quatrième collaboration avec Honda Racing. La montre tire son inspiration de la piste de course, symbolisant le fil conducteur entre le développement par Honda de technologies éprouvées en course qui gagnent les voitures particulières et le développement par EDIFICE de technologies d'horlogerie intégrant les suggestions des équipes de course. Tous les détails ont été pris en compte dans la conception de la montre, du fini spécial sur le cadran, qui ressemble à une surface de course en asphalte, aux accents rouges sur sa circonférence et aux cadrans intégrés qui rappellent les bordures d'une piste de course.

La lunette est fabriquée en fibres de carbone, qui sont largement utilisées dans les sports motorisés. Pour résister aux conditions difficiles que les mécaniciens de course affrontent, la bande est recouverte de tissu CORDURAMC avec des insertions de fibres KevlarMC. Le verre saphir résistant aux égratignures et le système de charge solaire offrent une commodité supérieure. Le cadran, le bracelet et le dos du boîtier portent le logo de Honda Racing. Ce modèle de collaboration est offert dans un emballage spécial qui séduira encore davantage les partisans de Honda Racing.

KevlarMC est une marque de commerce ou une marque déposée d'E.I. du Pont de Nemours and Company.

EFS-560HR : https://products.edifice-watches.com/asia-mea/en/_detail/EFS-560HR-1A/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282425/EDIFICE.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282426/EDIFICE_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1282427/EFS_560HR.jpg

