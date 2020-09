Étant le plus récent modèle de la série 5600, la montre DWE-5600CC hérite de la forme carrée épique de la toute première G-SHOCK. Elle vient avec trois types de serre-poignets et deux lunettes remplaçables pour bonifier l'expérience de l'utilisateur avec la marque G-SHOCK. Comme les modèles précédents de la série 5600, le serre-poignet est façonné pour réduire les chocs portés au boîtier en cas de chute, et il comprend aussi un levier coulissant nouvellement conçu pour faciliter le détachement. La lunette, qui est ordinairement fixée au boîtier à l'aide de vis, est maintenue en place grâce à un tout nouveau design utilisant quatre petits crochets en fibre de carbone. Il s'agit du premier modèle de la série 5600 muni de la structure Carbon Core Guard et d'un boîtier renforcé de fibre de carbone pour résister aux chocs.

Le modèle DWE-5600CC dispose d'une lunette en résine verte et d'un serre-poignet arborant un motif de carte de circuit imprimé propre au modèle de base de la montre de la série 5600, ce qui lui donne un style camouflage. Parmi les accessoires inclus, il y a une lunette en résine noir mat et un serre-poignet avec l'impression « 3229 », représentant la dénomination du module de la série 5600. Mentionnons également un serre-poignet en tissu dont le fini est luminescent et réfléchissant sur lequel on retrouve un modèle de carte de circuit imprimé en noir et blanc. Les utilisateurs seront ravis de voir apparaître le logo « SHOCK RESIST » sur le côté du boîtier en soulevant la lunette.

