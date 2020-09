Casio était partenaire officiel de Scuderia Toro Rosso depuis 2016. Les modèles collaboratifs EQB-1100AT et ECB-20AT sont les premiers depuis que l'équipe a été rebaptisée Scuderia AlphaTauri cette saison. Les cadrans présentent un dégradé de couleurs bleu marine et blanc, reprenant les couleurs de l'équipe Scuderia AlphaTauri; le bleu marine est exactement identique à la couleur de la marque EDIFICE. La ECB-20AT est dotée d'un boîtier et d'un bracelet bleu marine. Les deux modèles portent le logo de l'équipe sur le cadran, le dos du boîtier et le bracelet, dans le cadre d'un design qui s'inspire de la vision du monde de Scuderia AlphaTauri.

La EQB-1100AT est dotée d'un mince boîtier de 9,6 mm, d'une lunette octogonale et de carbone largement utilisé dans les sports motorisés. La montre peut afficher simultanément l'heure dans deux villes. La ECB-20AT est dotée d'une minuterie et d'un bracelet en cuir portant le logo de l'équipe. Le cadran des deux modèles est fait de verre saphir résistant aux égratignures et suffisamment robuste pour les mécaniciens de l'équipe. Les montres ajustent aussi automatiquement l'heure lorsqu'elles sont appareillées à un téléphone intelligent à l'aide d'une application dédiée. Les deux modèles portent le logo de l'équipe sur le cadran, le dos du boîtier et le bracelet, dans le cadre d'un design qui s'inspire de la vision du monde de Scuderia AlphaTauri. Ce sont des modèles collaboratifs spéciaux qui soutiennent les membres de l'équipe qui voyagent partout dans le monde et qui doivent planifier les choses à la minute près.

Scuderia AlphaTauri

Basée en Italie, Scuderia AlphaTauri est une équipe de course remplie de jeunes pilotes prometteurs. Auparavant appelée Scuderia Toro Rosso, l'équipe a changé de nom cette saison. L'équipe apporte sur le circuit de Formule 1 l'énergie de la jeunesse, des voitures de course propulsées par une innovation technologique exceptionnelle et la passion de la vitesse. Estimant que ces qualités correspondent parfaitement au concept de la marque EDIFICE, Casio est partenaire officiel de l'équipe depuis 2016.

EDIFICE : https://www.edifice-watches.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252569/EQB_1100AT_ECB_20AT.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252567/image_5009366_27734679.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252568/1.jpg

