Casino de Montréal : 100 % des croupiers de retour au travail

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Tard hier soir, le Syndicat des croupiers et croupières du Casino de Montréal et la direction du Casino de Montréal ont conclu une entente qui ramènera 100 % des croupiers et croupières au travail à partir du 28 mars 2022.

« Concrètement, ça veut dire que tous les croupiers et croupières qui avaient été mis à pied seront rappelés à partir du 28 mars. Ils seront assignés sur un horaire transitoire le temps que l'ensemble des tables de jeu soit remis en fonction. L'aménagement devrait être complété début juin. Par la suite, nous retournerons à des horaires plus stables », d'expliquer Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Tout comme les secteurs du tourisme et de la restauration, les casinos ont été durement touchés par la crise sanitaire. Plusieurs ouvertures, fermetures et réaménagements de toutes sortes ont marqué les deux dernières années.

« Nous sommes ravis de retrouver cette institution de renommée internationale et nous espérons une relance prospère pour cette société d'État », de déclarer le conseiller syndical.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815