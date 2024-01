Création d'une plateforme de premier plan de services transfrontaliers de gestion du déneigement et d'aménagement paysager commercial

NORTH ATTLEBORO, Massachusetts et BELLE RIVER, Ontario, 25 janvier 2024 /CNW/ - Case Facilities Management Solutions (« Case FMS »), un important fournisseur de services de déneigement et d'aménagement paysager aux États-Unis, et Landscape Effects Property Management (« LFX »), un important fournisseur de services d'aménagement paysager, de déneigement et de déglaçage, et d'autres services extérieurs à des clients commerciaux partout au Canada, ont annoncé aujourd'hui la fusion des deux entreprises. Les modalités n'ont pas été révélées. La société absorbée est appuyée par The Halifax Group (« Halifax »), une société de capital-investissement du marché intermédiaire qui s'associe aux équipes de direction pour investir dans des sociétés de pointe. Halifax avait déjà investi dans Case FMS en décembre 2021.

Le fondateur et chef de la direction de Case FMS, Jason Case, demeurera le chef de la direction de la société absorbée et conservera une participation importante dans l'entreprise. Paul St-Pierre, fondateur et chef de la direction de LFX, est devenu actionnaire de l'organisation fusionnée et s'est joint à son conseil d'administration. Les équipes de leadership opérationnel de Case et de LFX continueront de superviser les activités quotidiennes aux États-Unis et au Canada, respectivement.

M. Case a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer la technologie exclusive de Case FMS à la plateforme et au modèle de service de LFX au Canada. Cette fusion promet des avantages considérables pour nos clients actuels et futurs des deux côtés de la frontière. »

Le regroupement des entreprises crée l'un des principaux fournisseurs nord-américains de services impartis de gestion des installations extérieures. La société absorbée mettra à profit sa plateforme technologique exclusive et son réseau de fournisseurs gérés en collaboration avec une équipe solide de gestion des services extérieurs pour offrir des services de gestion du déneigement, d'aménagement paysager commercial et d'autres services de gestion des installations extérieures à plus de 21 000 emplacements aux États-Unis et au Canada.

« Ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons transformer notre industrie en améliorant le rendement et les communications et en favorisant les progrès technologiques, tout en élargissant et en améliorant notre couverture et nos gammes de service pour répondre aux besoins changeants de nos clients », a déclaré M. St-Pierre. « Nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires et des membres de notre équipe, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à offrir le service exceptionnel auquel nos clients s'attendent de Case FMS et de LFX. »

« Nous sommes ravis de continuer à appuyer Jason et les équipes de Case FMS et de LFX dans la mise en œuvre de leurs plans de croissance stratégique, et nous croyons que cette fusion sera transformatrice pour les deux entreprises, en offrant une valeur accrue, des services de qualité supérieure, et des solutions novatrices au marché de l'entretien des propriétés extérieures », a déclaré Davis Hostetter, associé principal à Halifax.

À propos de Case Facilities Management Solutions

Fondé en 2009, Case Facilities Management Solutions (« Case FMS ») est un important fournisseur de services de gestion du déneigement et d'aménagement paysager à des clients partout aux États-Unis. L'entreprise se concentre sur le marché commercial et sert principalement des marques et des institutions nationales et régionales. Le siège social de Case FMS est situé à North Attleboro, au Massachusetts. Pour en savoir plus, visitez le site www.casefms.com .

À propos de Landscape Effects Property Management

LFX fournit des services de déneigement et de déglaçage, d'aménagement paysager et d'autres services « quatre saisons » de gestion des propriétés à des clients commerciaux, industriels et gouvernementaux partout au Canada. L'entreprise est au service de millions de pieds carrés de stationnement, d'allées et de trottoirs en hiver et de milliers d'acres d'entretien paysager au printemps, à l'été et à l'automne au nom de clients locaux et nationaux. Pour en savoir plus, visitez le site www.lfxpm.com .

À propos du Halifax Group

Fondé en 1999, le Halifax Group est une société de capital-investissement qui s'associe à des gestionnaires et à des entrepreneurs pour reconstituer son capital et investit dans des entreprises du marché intermédiaire inférieur dont la valeur totale se situe généralement entre 100 et 300 millions de dollars. Halifax se spécialise dans les restructurations d'actions, les placements d'actions d'une filiale et le rachat d'entreprise par les cadres et investit dans divers secteurs, y compris la santé et le bien-être, les services impartis aux entreprises et le franchisage. L'entreprise, dont le siège social est situé à Washington D.C., exploite également un bureau à Raleigh, en Caroline du Nord. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.thehalifaxgroup.com .

