Cas de favoritisme dans un processus de recrutement à l'Office des professions du Québec

QUÉBEC, le 13 mars 2025 /CNW/ - La Commission de la fonction publique (Commission) publie aujourd'hui un rapport sur une enquête qu'elle a menée à l'Office des professions du Québec (OPQ). L'objet de cette enquête était de vérifier le bien-fondé d'allégations reçues concernant du favoritisme et des irrégularités en matière de dotation, ayant mené à l'embauche de la fille d'un ami de la présidente.

Le rapport d'enquête révèle que la détermination du profil recherché dans l'offre d'emploi, la présélection et la sélection visaient vraisemblablement à recruter la fille d'un contractant, dont l'entreprise a exécuté un contrat de services à l'OPQ durant huit mois. La présidente au cœur de ce conflit d'intérêts a démissionné dernièrement.

La Commission juge que le processus de sélection en recrutement était partial et inéquitable. Elle a recommandé à l'OPQ d'annuler la nomination à l'emploi visé et de prendre les mesures nécessaires afin que les prochains processus de sélection soient exempts de favoritisme et conformes à la Loi sur la fonction publique et au cadre normatif.

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Par son rôle de surveillance, la Commission vérifie le respect, par les ministères et les organismes, des règles et des principes en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique du Québec.

