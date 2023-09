MISSISSAUGA, ON, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Cartes Carlton annonce aujourd'hui son soutien continu au Mois de la sensibilisation à la santé mentale. Pour la troisième année, une partie des recettes de chaque carte de souhaits vendue chez les partenaires détaillants participants au Canada, du 1er au 31 octobre, sera versée à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

Soutenir la santé mentale avec chaque carte - Cartes Carlton (Groupe CNW/Carlton Cards Limited)

« L'ACSM est reconnaissante du soutien continu de Cartes Carlton. Une bonne santé mentale est différente pour chacun, mais une chose que nous avons en commun est que nous avons tous besoin de liens sociaux solides pour nous épanouir », déclare Margaret Eaton, chef de la direction nationale de l'ACSM. « L'ACSM a la chance de compter Cartes Carlton parmi ses partenaires. Ensemble, nous pouvons aider les Canadiens et les Canadiennes à développer et à renforcer le sentiment d'appartenance et de connexion dans leur vie », ajoute Mme Eaton.

En collaboration avec l'ACSM, Cartes Carlton a amplifié la campagne 2023 pour inclure un calendrier de connexion en santé mentale de 31 jours - disponible en téléchargement sur www.carltoncards.ca et www.cmha.ca. Le calendrier comprend 31 activités quotidiennes destinées à aider chacun à prendre soin de sa santé mentale. De plus, Cartes Carlton a également créé un défi de 31 jours sur les médias sociaux #ConnectionChallenge sur Facebook et Instagram qui encouragera le lien social et la sensibilisation à la santé mentale. Cartes Carlton surprendra les participants au défi en leur offrant des cartes de souhaits gratuites tout au long du mois d'octobre.

« Soutenir l'ACSM correspond parfaitement à notre marque, car aider les Canadiens à rester en contact avec les gens de leur vie grâce à une carte de souhaits est au cœur de ce que nous, Cartes Carlton, faisons depuis plus d'un siècle. » - Rod Sturtridge, président de Cartes Carlton.

Cette campagne sera présentée chez les détaillants participants suivants : Atlantic Superstore, Brunet, Dominion, Familiprix, Federated Coop, Foodland, Fortinos, IGA, Jean Coutu, Lawtons Drugs, Loblaws, London Drugs, Maxi, Metro Ontario, PharmaChoice, Pharmasave, Real Canadian Superstore Provigo, Safeway, Save On Foods, Shoppers Drug Mart, Sobeys, Your Independent Grocer, certains magasins Walmart et Zehrs Markets.

À propos de Cartes Carlton

Cartes Carlton est la première entreprise de cartes de souhaits au Canada. Depuis plus de 100 ans, nous aidons les gens à célébrer tous les moments spéciaux de la vie, guidés par notre objectif de rendre le monde plus attentionné et bienveillant... Tous. Les. Jours. Nous sommes le fournisseur privilégié de cartes de souhaits des principaux détaillants du Canada avec les marques suivantes : Cartes Carlton, Papyrus, Recycled Paper Greetings et Carlton Cards. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.carltoncards.ca

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération de santé mentale communautaire la mieux établie et la plus étendue au Canada. Présente dans plus de 330 communautés dans toutes les provinces et au Yukon, l'ACSM offre des services de défense des droits, des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à favoriser le rétablissement et la résilience, et à permettre à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cmha.ca

SOURCE Carlton Cards Limited

Renseignements: Les demandes de renseignements pour les médias, veuillez contacter : Judy Campbell, Coordinatrice des communications marketing, Cartes Carlton, [email protected] ; Emma Higgins, Agente nationale, Communications, Association canadienne pour la santé mentale, Téléphone : 289-943-7710, [email protected]