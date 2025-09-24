MISSISSAUGA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Cartes Carlton est fière d'annoncer le lancement, le 1er octobre, de sa campagne annuelle primée « Soutenez la santé mentale », qui vise à promouvoir les liens humains et à amasser des fonds pour l'Association canadienne pour la santé mentale. Grâce au soutien de ses partenaires détaillants à l'échelle nationale, cette campagne a permis de recueillir 435 000 $ pour des initiatives en matière de santé mentale depuis 2021. Cartes Carlton fera à nouveau don d'une partie des recettes provenant de la vente de cartes de souhaits dans les magasins participants à travers le Canada tout au long du mois d'octobre à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

Sensibilisation à l'importance du rapport humain pour le bien-être mental. Cartes Carlton soutient l’ACSM nationale. (Groupe CNW/Carlton Cards Limited)

« Cartes Carlton accorde la priorité au soutien de la communauté et est fière de travailler avec ses partenaires détaillants exceptionnels afin de recueillir des fonds pour l'ACSM et ses programmes de santé mentale au Canada », a déclaré Paul Werynski, président de Cartes Carlton.

En 2025, la campagne proposera également une sélection de cartes électroniques gratuites « Je pense à toi » de Blue Mountain et un tout nouveau calendrier numérique qui encourage les relations humaines et les soins personnels. Il proposera des thèmes hebdomadaires encourageant les Canadiens et Canadiennes à prendre chaque jour un moment pour pratiquer la pleine conscience, les relations humaines et la gentillesse tout au long du mois. Les deux seront disponibles sur carltoncards.ca . Des concours hebdomadaires sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram mettront l'accent sur les soins personnels et les relations sociales, en promouvant le bien-être mental avec des lots de cartes de souhaits « de relation » pour les heureux gagnants.

« À l'ACSM, nous comprenons l'importance des relations humaines et leur lien avec une bonne santé mentale. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants à Cartes Carlton pour son soutien continu », a déclaré Marion Cooper, présidente et directrice générale de l'ACSM nationale. « Grâce à Cartes Carlton, nous promouvons la santé mentale et le bien-être par le biais des relations sociales. Cette campagne renforce les stratégies d'adaptation individuelles, les compétences en matière de recherche d'aide et la résilience. »

Les enseignes Shoppers Drug Mart et Loblaw, notamment Atlantic Superstore, Dominion, Fortinos, Real Canadian Superstore, Provigo, Your Independent Grocer et Zehrs Markets, sont des partenaires haut de gamme de cette campagne. Parmi les autres grands détaillants participants, citons Brunet, Familiprix, Federated Coop, Foodland, IGA, Jean Coutu, Lawtons Drugs, London Drugs, Maxi, Metro Ontario, PharmaChoice, Pharmasave, Safeway, Save On Foods, Sobeys et certains magasins Walmart.

À propos de Cartes Carlton :

Cartes Carlton, la destination des célébrations, aide les gens à célébrer les occasions spéciales, leurs proches et tous les moments spéciaux de la vie, en personne et en ligne, avec pour objectif de « rendre le monde plus attentionné et plus bienveillant tous les jours ».

Entreprise leader dans le domaine des produits de célébration et premier fournisseur de cartes de souhaits au Canada, Cartes Carlton propose des marques telles que Cartes Carlton, Papyrus, Recycled Paper Greetings et Carlton Cards. Les cartes de souhaits numériques offrent des possibilités supplémentaires de partager du contenu de célébration haut de gamme grâce à des plateformes technologiques et des applications exclusives.

Nos marques numériques populaires comprennent American Greetings, Blue Mountain, SmashUps™, justWink™, Pics & Wishes™ et Creatacard™. Pour plus d'information, visitez carltoncards.ca et suivez-nous sur Facebook et sur Instagram.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération communautaire en santé mentale la plus établie et la plus étendue au Canada. Présente dans plus de 330 communautés dans toutes les provinces et au Yukon, l'ACSM offre des services de défense des droits, des programmes et des ressources qui aident à prévenir les problèmes et les maladies mentales, à soutenir le rétablissement et la résilience, et à permettre à tous les Canadiens et Canadiennes de s'épanouir et de prospérer. Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.cmha.ca

Pour toute demande de renseignements de la part des médias, veuillez contacter : Judy Campbell, Marketing et communications, Cartes Carlton, [email protected]; Emma Higgins, Responsable nationale, Communications, Association canadienne pour la santé mentale, Téléphone : 289-943-7710 | [email protected]