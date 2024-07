Carte de crédit : le paiement minimum passera bientôt à 4,5 % du solde

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le pourcentage du solde d'une carte de crédit à payer minimalement chaque mois augmentera à nouveau le 1er août. Il passera de 4 % à 4,5 % pour tout contrat conclu avant le mois d'août 2019.

Ainsi, pour des achats de 1000 $ avec une carte de crédit, le versement minimal mensuel du consommateur passera de 40 $ à 45 $. Ce petit effort supplémentaire lui permettra de rembourser sa dette plus rapidement et surtout, d'économiser des sommes importantes. Parce qu'en remboursant un plus gros montant chaque mois, on paie beaucoup moins d'intérêts et d'autres frais de crédit.

Éviter l'endettement

L'augmentation graduelle du versement minimal vise à prévenir les problèmes d'endettement.

En 2019, le paiement minimum était établi à 2 % du solde de la carte de crédit. Pour des achats de 1000 $ avec une carte dont le taux de crédit est à 19,9 %, le consommateur qui s'en tenait au versement minimal mensuel payait des frais de crédit d'environ 3000 $. De surcroît, il traînait sa dette sur plus de 25 ans… À compter du 1er août, avec un paiement minimum fixé à 4,5 % du solde, la même dette entraînera des frais de crédit d'un peu plus de 500 $ sur quelque 7 ans.

Arriver difficilement à faire le paiement minimum peut être le signe qu'il est temps de demander de l'aide et des conseils. L'Office de la protection du consommateur rappelle que des associations de consommateurs offrent gratuitement des services de consultation budgétaire dans le but d'améliorer sa situation financière.

Faits saillants :

La page Paiement minimum : intérêt$ maximum$ propose un calculateur de frais de crédit. Elle présente aussi plusieurs exemples qui démontrent à quel point il est payant de faire plus que le paiement minimum.

Le changement annoncé est sans conséquence pour le consommateur qui paie sa carte de crédit en entier chaque mois. C'est d'ailleurs la meilleure habitude à adopter pour éviter l'endettement, puisqu'aucuns frais de crédit ne sont alors applicables.

L'augmentation annuelle d'un demi-point de pourcentage est entrée en vigueur en 2019 et prendra fin en 2025. Le pourcentage du solde à payer minimalement chaque mois atteindra ainsi 5 % pour toute carte de crédit. Ce pourcentage est déjà en vigueur pour tout contrat conclu depuis le 1er août 2019.

Liens connexes :

Page Paiement minimum : intérêt$ maximum$ de l'Office de la protection du consommateur

Portail Toutbiencalcule.ca des associations de consommateurs du Québec

Source : Service des communications et de l'éducation

Pour renseignements : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur