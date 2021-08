LA FONDATION DE L'AVIATION ROYALE CANADIENNE ANNONCE LES GAGNANTS DE L'UN DES PLUS IMPORTANTS PROGRAMMES DE BOURSES D'ÉTUDES AXÉS SUR LES ÉTUDES EN STIM ET L'AÉROSPATIALE AU CANADA

Bourses d'études pour 225 futurs leaders canadiens dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale

TORONTO, le 12 août 2021 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) est fière d'annoncer aujourd'hui les premiers récipiendaires de ses incomparables bourses d'études de la Fondation de l'ARC pour la prochaine génération de leaders et d'explorateurs canadiens dans les domaines des sciences et de l'espace.

La forte demande de bourses reflète la demande de spécialistes qualifiés dans ce domaine en plein essor et vise à encourager les jeunes Canadiens de 25 ans et moins à entreprendre des études en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques ou en pilotage menant à une carrière dans l'aviation ou l'aérospatiale.

Jeremy Diamond, président-directeur général fondateur de la Fondation de l'ARC, a souligné que les présentations de jeunes Canadiens de partout au pays témoignaient grandement des aspirations professionnelles, des contributions à ces domaines d'activité et d'une vision pour l'avenir de l'aviation et de l'aérospatiale. « Extrêmement inspirant », a-t-il dit.

Grâce à un don généreux supplémentaire, la Fondation a été en mesure d'ajouter 225 bourses d'études, d'une valeur de 500 $ chacune, ouvrant ainsi la porte aux rêves d'encore plus de jeunes Canadiens.

La valeur de ce premier programme annuel de bourses d'études est maintenant de 125 000 $. Pour obtenir la liste complète des récipiendaires, visitez notre site Web :

Les candidats ont répondu à deux questions :

Quelles sont vos aspirations et votre vision de carrière dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale? Quelle est la qualité ou l'expérience de vie personnelle la plus importante que vous possédiez et qui vous aidera à apporter une contribution significative à votre milieu de travail et à votre collectivité futurs?

La Fondation de l'ARC est un organisme autonome sans but lucratif dont la mission est de reconnaître, de favoriser et de célébrer l'Aviation royale canadienne par l'engagement communautaire, les programmes d'éducation et les activités commémoratives.

Suivez-nous : Instagram : rcaf_foundation, Twitter : rcaf_foundation, Facebook : RCAF Foundation / Fondation de l'ARC

SOURCE Fondation de l’ARC

Renseignements: Relations avec les médias : Victoria Ollers au 416-822-2288 ou à l'adresse [email protected]

Liens connexes

https://rcaffoundation.ca/