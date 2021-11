Carrefour jeunesse-emploi d'Argenteuil - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de 167 385 $ dans le soutien à l'intégration professionnelle des jeunes des Laurentides

LACHUTE, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en compagnie de la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, annonce un financement total de 167 385 $ au Carrefour jeunesse-emploi (CJE) d'Argenteuil dans le cadre du Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi (PSCJE) pour l'année 2021-2022.

Ce financement permettra notamment au CJE d'Argenteuil de réaliser sa mission. Il s'agit d'un financement adapté aux interventions qu'il mène auprès des jeunes de son territoire. Une part de cette somme sera plus particulièrement consacrée à la mise en place de services offerts aux jeunes décrocheurs de 18 ans et plus en vue de la reprise de leurs études.

Citations :

« Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'appuyer davantage les jeunes en difficulté dans leur intégration durable sur le marché du travail, même si cela doit passer par un retour sur les bancs d'école. Nous souhaitons favoriser la réussite éducative de nos jeunes pour qu'ils puissent se donner les meilleures chances pour leur avenir. Les CJE sont au cœur de cette offensive alors qu'ils accompagnent déjà les jeunes et les soutiennent dans leur développement. Notre objectif commun est certainement de pouvoir offrir à tous nos jeunes la chance de prendre leur place au sein d'un Québec toujours plus inclusif. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Quelle bonne nouvelle pour le Carrefour jeunesse-emploi d'Argenteuil, qui pourra continuer de déployer toute la créativité qui le caractérise pour motiver les jeunes et mettre en lumière leur potentiel. Les jeunes adultes de la région ont particulièrement été touchés par la pandémie alors que certains ont perdu leur emploi, arrêté leurs études ou simplement choisi de prendre soin de leur santé pendant un certain temps. Le financement obtenu permettra d'offrir des services adaptés qui contribueront grandement à la réussite éducative et professionnelle de nos jeunes en difficulté. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Le ministre Jean Boulet a annoncé la signature d'une entente de principe avec les CJE le 22 juin dernier. Cette entente, représentant une somme de 24,1 millions de dollars pour l'année financière 2021-2022, a permis la création du PSCJE, qui soutient notamment la réalisation de la mission des CJE en leur garantissant un financement adapté aux interventions à mener auprès des jeunes. Ce programme prévoit deux volets de financement : 21,1 millions de dollars en ce qui concerne le soutien à la mission globale et 3 millions de dollars en ce qui concerne les ententes de subvention pour des activités spécifiques.



a annoncé la signature d'une entente de principe avec les CJE le 22 juin dernier. Cette entente, représentant une somme de 24,1 millions de dollars pour l'année financière 2021-2022, a permis la création du PSCJE, qui soutient notamment la réalisation de la mission des CJE en leur garantissant un financement adapté aux interventions à mener auprès des jeunes. Ce programme prévoit deux volets de financement : 21,1 millions de dollars en ce qui concerne le soutien à la mission globale et 3 millions de dollars en ce qui concerne les ententes de subvention pour des activités spécifiques. Le 15 novembre dernier, le ministre a annoncé un investissement supplémentaire de 6,75 millions de dollars dans le PSCJE afin de favoriser plus particulièrement la réussite éducative des jeunes adultes en difficulté. Les activités qui seront mises en place grâce à cette aide financière complèteront les services déjà offerts dans les milieux. Avec ce financement, l'aide financière accordée aux CJE s'élève donc à près de 31 millions de dollars pour 2021-2022.



Rappelons que la mission des CJE est d'accompagner et de guider les jeunes âgés de 16 à 35 ans afin qu'ils se développent pleinement et réalisent leurs objectifs. Que ce soit pour une reprise des études, un rétablissement personnel ou le démarrage d'une entreprise, les CJE représentent l'une des solutions qu'ont les jeunes pour obtenir un soutien personnalisé et adapté à la hauteur de leurs ambitions.



Depuis leur reconnaissance en 1995, les CJE sont présents sur le terrain auprès des jeunes de leurs localités, et ce, dans l'ensemble du territoire du Québec. Aujourd'hui, on compte 110 CJE au Québec.

Suivez le Ministère sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Relations avec les médias, Direction générale des communications Ministère du Travail, de l'Emploi, et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/