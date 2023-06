VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 1er juin 2023 /CNW/ - Carollo Engineers, la plus importante société nord-américaine de génie hydraulique et d'experts-conseils, a ouvert un deuxième bureau à l'intérieur de la Colombie-Britannique pour accueillir son équipe en croissance et élargir sa clientèle. Le nouveau bureau est situé au 2365, Gordon Drive, à Kelowna.

Depuis qu'elle a annoncé son arrivée au Canada en mars 2022, la société a mis sur pied une équipe de professionnels de l'eau et des eaux usées possédant une expérience de premier plan de l'industrie dans la conception et l'ingénierie de procédés, la gestion de programmes et les services-conseils auprès des propriétaires, la gestion de la construction, la planification de l'infrastructure et l'ingénierie structurale, ainsi que la préparation et l'intervention d'urgence, et la reprise après sinistre. Les ajouts aideront Carollo à mieux servir les clients de la région, y compris le Grand Vancouver, pour lequel Carollo a récemment été nommée gestionnaire de programme de la phase II du programme d'extension de la station d'épuration des eaux usées de Northeast Langley, d'une valeur de 40 millions de dollars.

« Je suis ravi d'accueillir cet éminent groupe de professionnels dans notre entreprise canadienne en pleine croissance, a déclaré Eric Leveque, directeur du service à la clientèle de Carollo au Canada. Grâce à leur expertise et à l'attention particulière que Carollo porte à l'eau, nous sommes bien équipés pour aider nos clients à faire face aux répercussions des changements climatiques, à intégrer le rétablissement des ressources, à protéger les ressources en eau de la Première Nation et à améliorer la collectivité. »

Stephen Horsman, ancien président du conseil d'administration de la BC Water and Waste Association, s'est joint au cabinet à titre de vice-président associé pour diriger les opérations en Colombie-Britannique. M. Horsman compte 16 ans d'expérience de direction et de gestion de projets axée exclusivement sur le secteur de l'eau et des eaux usées.

Shawn Corrigan a été nommé directeur de la gestion des risques et de la résilience. Tout au long de sa carrière de 20 ans à titre de consultant en gestion des sinistres, M. Corrigan a conseillé des clients des secteurs public et privé dans la conception et le développement d'organisations, la planification de la continuité des activités et la mise à l'essai et la validation de scénarios d'intervention en cas d'urgence.

Voici les autres nouveaux membres de l'équipe de Carollo : Wayne Kavanaugh, directeur principal de la construction, Jose Jabla, concepteur principal de processus, Patricia De Leon, , ingénieure en chef des procédés, Setare Seyedain, ingénieure de structures, Arezoo Tavana professionnelle de l'ingénierie des procédés et Shivani Shrotriya, professionnelle de la planification de l'infrastructure.

« Carollo fournit des services d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées, de réutilisation et de traitement des eaux pluviales à des clients des secteurs public et privé partout au Canada. Grâce à cette équipe élargie, nous favoriserons et servirons ces relations avec les clients établis, tout en établissant de nouvelles relations », a déclaré M. Leveque.

À propos de Carollo Engineers

Depuis 90 ans, Carollo Engineers offre une gamme complète de services novateurs de planification, de conception et de gestion de la construction pour répondre aux besoins en eau et en eaux usées des municipalités, des organismes publics, des promoteurs privés et des clients industriels. Carollo élabore des stratégies robustes de gestion de l'eau qui tirent parti de la collaboration, offrent des solutions aux bienfaits multiples et réalisent la durabilité et la résilience. Carollo compte près de 1 400 employés partout en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur Carollo, composez le 800-523 5826 ou visitez le www.carollo.com.

Personne-ressource pour les médias :

Diana Leonard

[email protected]

SOURCE Carollo Engineers