MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) est heureuse d'annoncer la nomination de Caroline Paquet au poste de présidente de Cogeco Média, sa filiale de radiodiffusion. Cette nomination prendra effet le 5 juillet 2021.

« Nous sommes ravis d'accueillir Caroline au sein de la famille Cogeco. Sa vaste expertise des médias et de la mise en marché contribuera à renforcer la position déjà enviable de Cogeco Média dans le paysage radiophonique québécois. Au cours de la dernière année, le secteur de la radio a dû faire face à d'immenses défis et je suis très confiant que le leadership rassembleur et la créativité exceptionnelle de Caroline insuffleront une énergie renouvelée à la destinée de nos 23 stations de radio », se réjouit Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc.

À l'emploi de Québecor depuis 2005, Caroline occupait le poste de vice-présidente Commercialisation et contenu chez Vidéotron depuis 2017. Sa fructueuse feuille de route compte notamment l'élaboration du plan d'affaires du Club Illico et de son lancement, considéré comme un succès d'industrie. Elle est reconnue pour sa grande capacité de traduire une vision et les ambitions organisationnelles en succès d'affaires. Auparavant, elle a également occupé plusieurs postes de direction au sein de diverses agences de marketing et de publicité.

Pour sa part, Richard Lachance, qui occupait ce poste de façon intérimaire depuis décembre 2020, demeurera conseiller spécial chez Cogeco inc.

« Je profite également de l'occasion pour remercier chaleureusement Richard Lachance, un véritable passionné de la radio. Dès son arrivée chez Cogeco en 1999, et plus récemment lors de son retour au poste de président intérimaire, il a fait preuve d'un engagement et d'un dynamisme de tous les instants. En partageant sa connaissance approfondie et son amour de la radio, il a permis à Cogeco Média d'atteindre des sommets et d'être en meilleure position pour traverser les difficultés des derniers mois », conclut M. Jetté.

À PROPOS DE COGECO

Cogeco inc. est une société de portefeuille qui exerce ses activités dans les secteurs des communications et des médias. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Elle exerce ses activités au Québec et en Ontario, au Canada, sous le nom Cogeco Connexion et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Sa filiale Cogeco Média détient et exploite 23 stations de radio offrant une programmation complémentaire et une couverture étendue, desservant un large éventail d'auditoires, principalement dans la province de Québec, ainsi qu'une agence de nouvelles, Cogeco Nouvelles. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX: CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX: CCA).

À PROPOS DE COGECO MÉDIA

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; le FM93 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, à Québec, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue. Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, Lachute et à Hawkesbury (Ontario), CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

