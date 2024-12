FRANKLIN, Tennessee, 3 décembre 2024 /CNW/ -- CKE Restaurants Holdings, Inc. (« CKE ») a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son 400e restaurant Carl's Jr. au Mexique. pour ses saveurs généreuses et audacieuses, le menu de Carl's Jr., qui suscite l'envie, comprend de juteux burgers grillés, des Chicken Tenders™ panés à la main et des Shakes™ à la crème glacée préparés à la main.

Le 400e restaurant de Carl’s Jr., à Tampico, au Mexique.

Vendant plus de 200 000 burgers par jour à des clients affamés dans tout le Mexique, Carl's Jr. est devenu célèbre pour ses produits uniques à durée limitée, ses partenariats à succès et ses promotions massives d'un jour. La célébration annuelle de la Journée nationale du burger et de la Bisiesto de cette année a attiré des milliers d'invités qui ont fait la queue pour vivre une expérience délicieuse.

« Le Mexique demeure l'un de nos marchés les plus performants. Le succès de Carl's Jr. Mexico est dû à l'expérience exceptionnelle que nous offrons chaque jour à nos clients dans tout le pays », a déclaré Julio Sanchez, directeur général pour les Amériques chez CKE Restaurants. « Avec l'ouverture de notre 400e restaurant, nous continuons à offrir des restaurants modernes et magnifiques et, bien sûr, les meilleurs burgers du secteur. »

CKE continue d'étendre sa présence internationale avec plus de 1 100 établissements Carl's Jr. et Hardee's dans plus de 35 pays, et de nouveaux restaurants devraient ouvrir leurs portes avant la fin de l'année. Avec des projets d'ouverture de restaurants au Royaume-Uni au début de l'année 2025, CKE ajoutera un autre pays à la liste croissante des pays où elle poursuit son expansion mondiale sur de nouveaux marchés.

« Carl Jr. a fait ses débuts au Mexique il y a plus de 30 ans, en 1991, et il n'y a jamais eu de retour en arrière », a déclaré Mike Woida, président international de CKE. « Avec de nouveaux marchés en perspective, une croissance continue dans nos pays existants et des burgers grillés à la perfection, l'avenir de nos activités internationales est prometteur. J'ai hâte de voir à quoi ressembleront les 30 prochaines années. »

Pour en savoir plus sur sur les franchises internationales, rendez-vous sur https://carlsjrfranchising.com/international.

À propos de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc., une société privée basée à Franklin, dans le Tennessee, exploite les restaurants Carl's Jr. ® et Hardee's®, deux marques bien-aimées, connues pour leurs produits uniques et innovants, tels que les les burgers emblématiques grillés et les Chicken Tenders™ panés à la main. Avec une présence à la fois américaine et internationale, Carl's Jr. Restaurants LLC et Hardee's Restaurants LLC comptent plus de 3 600 restaurants franchisés ou exploités en propre au niveau national et plus de 35 marchés internationaux et territoires américains. Pour en savoir plus sur CKE, consultez le site www.ckr.com ou ses sites de marque www.carlsjr.com et www.hardees.com.

