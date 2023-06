MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a présenté hier à la Tour du Port de Montréal, à près de 100 personnes, membres, partenaires et ami·es du secteur du transport et de la logistique, son bilan 2022-2023 lors de son assemblée générale annuelle. Suivant l'assemblée, une activité réseautage soulignait les 10 ans de la Grappe en présence de M. Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal et président du conseil d'administration de CargoM et de Mme Julie Roy, conseillère de la Ville d'Ahuntsic-Cartierville et présidente de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. CargoM profite de cette occasion pour remercier le partenaire principal de l'événement, Fonds de solidarité FTQ, ainsi que les autres partenaires, soit l'Administration portuaire de Montréal et Logistec Corporation.

Martin Imbleau, président-directeur général de l’Administration portuaire de Montréal et président du conseil d’administration de CargoM, lors de l'assemblée d'hier. Une centaine de personnes se sont rassemblées pour célébrer les 10 ans de la Grappe. (Groupe CNW/Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal)

« Nous sommes fiers de vous présenter nos actions entreprises cette année. Après deux ans de pandémie, CargoM était ravie de retrouver en personne ses membres et partenaires tant à Montréal qu'à l'extérieur du pays. Les nombreux échanges et les nouvelles rencontres nous ont démontré l'importance de réseauter et d'entretenir les liens étroits avec notre communauté. La fluidité et la résilience de notre chaîne logistique demeurent notre priorité et nous sommes très satisfaits des réalisations, des partenariats et des dossiers que nous avons portés cette année, spéciale en soi, puisqu'elle marque une décennie d'activité. Depuis ses débuts, CargoM rassemble le secteur de la logistique et du transport de marchandises autour de projets qui ont contribué à faire du Grand Montréal une plaque tournante renommée pour sa performance, son adaptabilité et son innovation. Nous sommes reconnaissants de l'implication de nos membres et de nos partenaires et nous remercions chaleureusement nos bailleurs de fonds qui nous sont restés fidèles tout au long de ces dix dernières années. »

- Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM

Principales actions de CargoM entreprises cette année :

Centre d'Innovation collaborative en Mobilité (CIM) anciennement appelé la Cité de la mobilité durable, projet de Propulsion Québec développé en collaboration avec CargoM : conception d'un site Web, réception de plus de 20 projets, obtention de financement, dépôt de l'étude et événement réseautage ;

Lean & Green Canada - Programme de mobilité durable : mission en Belgique et aux Pays-Bas afin de rencontrer nos collaborateurs Logistics in Wallonia et Conneck et élaboration du projet pilote avec Logistec Corporation ;

Développement de l'outil en ligne de recension des espaces d'entreposage : élaboration d'un nouveau formulaire, d'un tableau de bord et d'une interface Web avec Mely.ai ;

Innovation et fluidité : présentations informatives du ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine ;

; Rencontres de chantier et visites des membres cette année : Wiptec, Synergie Canada, Port de Montréal, E4C et Logistics in Wallonia ;

7e édition de la Journée carrières en transport et logistique avec plus de 45 entreprises - retour à la formule originale ;

Mise à jour du plan stratégique 2023-2025 ;

Lancement d'Intermodale la veille médiatique de CargoM ;

Mise à jour de l'étude Profil du secteur de la logistique et des transports du Grand Montréal de KPMG ;

de KPMG ; Missions à Savannah en Géorgie et en Belgique dans le cadre du Flanders Visitors Program ;

; Promotion de la chaîne logistique auprès des élus des trois paliers gouvernementaux ;

Visites dans le cadre du Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC).

Pour connaître toutes les réalisations de CargoM en 2022-2023, consultez le rapport annuel.

Élection des membres du conseil d'administration 2023-2024

Président M. Martin Imbleau Président-directeur général, Administration portuaire de Montréal Vice-président M. Michael Grier Vice-président principal des opérations, Dorel Industries inc. Trésorier M. Darren Reynolds Directeur, développement des affaires, ventes et marketing, Canadien National Membre du comité exécutif M. Marc Cadieux Président-directeur général, Association du camionnage du Québec Membre du comité exécutif Mme Madeleine Paquin Présidente et chef de la direction, Logistec Corporation Administrateur·trices M. Martin Ball Président, Wiptec

M. Hugo Bisaillon Directeur, Placements privés et investissements d'impact -- Aérospatiale, infrastructures et transport, Fonds de solidarité FTQ

M. Matthieu Casey Premier directeur, ventes mondiales et optimisation du chiffre d'affaires cargo, Air Canada Cargo

M. Stéphane Chevigny Président, Groupe Intersand

M. Domenico Costantino Vice-président régional - Est du Canada, Kuehne + Nagel Ltd.

Mme Nathalie Drouin Titulaire de la chaire INFRA-S sur la valorisation sociale des infrastructures, INFRA-S -- ESG UQÀM, École des sciences de la gestion

M. Guillaum W. Dubreuil Directeur, affaires externes et relations gouvernementales, Goupe CSL inc.

M. Julien Dubreuil Directeur général, Termont Montréal inc.

M. Michael Fratianni Président et chef de la direction, Société Terminaux Montréal Gateway

M. Jordan Kajfasz AVP, International Intermodal, Canadien Pacifique

M. Stéphane Lapierre Vice-président, exploitation et développement aérien, Aéroports de Montréal

M. Maxime Laplante-Sauriol Directeur des opérations, Mediterranean Shipping Company (Canada) inc.

M. Charles Raymond Président-directeur général, Ray-Mont Logistics

M. Michel Robert Président et chef de la direction, Groupe Robert

M. Robert Roy Président, Association des employeurs maritimes

M. Michel Sawaya Directeur d'entreprise, CMA CGM Canada inc.

M. Martin Trépanier Directeur, CIRRELT - Université de Montréal

M. Patrick Turcotte Président, Groupe TYT



« À titre de président du conseil d'administration, j'adresse mes félicitations à CargoM pour son bilan des réalisations et actions de l'année 2022. Dix ans après sa création, CargoM continue de prouver son rôle déterminant au cœur de l'écosystème logistique du Grand Montréal. Il offre non seulement une plateforme de collaboration et de coordination pour une meilleure efficacité et une performance concertée de l'ensemble de la chaîne logistique, mais aussi un moteur de réflexion pour mieux préparer et planifier l'avenir dans un objectif d'amélioration continue au bénéfice de toutes les entreprises et de l'ensemble de la population. »

- Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal et président du conseil d'administration de CargoM

En terminant, nous remercions deux administrateurs qui ont laissé leur place au sein du conseil d'administration au cours de l'année, tout d'abord M. Jason Brooks, vice-président de la chaîne d'approvisionnement et des achats, Mediterranean Shipping Company (Canada) inc. et M. Jacques Grégoire, directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ. Tous deux étaient largement impliqués et ont consacré beaucoup de leur temps au développement de la Grappe. Ils ont été remplacés par leurs collègues, respectivement, nous souhaitons la bienvenue à M. Maxime Laplante-Sauriol, directeur des opérations et M. Hugo Bisaillon, directeur placements privés et investissements d'impact -- Aérospatiale, infrastructures et transport.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

