MONTRÉAL, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, CargoM, a tenu hier, le 2 novembre, au Grand quai du Port de Montréal, la 7e édition de sa Journée carrières, un événement unique et reconnu qui fait la promotion des métiers et des formations du secteur de la logistique et du transport de marchandises.

De gauche à droite, M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM et Mme Sophie Mauzerolle, conseillère de la ville de l’arrondissement de Ville-Marie, membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité. (Groupe CNW/Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal)

Nous avons été ravis cette année d'effectuer un retour au Grand quai du Port de Montréal, lieu de rassemblement par excellence, après deux années d'absence. Plus d'une quarantaine d'exposants s'y sont réunis afin de promouvoir les formations et les plus de 950 emplois à pourvoir dans les secteurs de la logistique, du transport maritime, routier et ferroviaire. Plus de 500 visiteurs sont venus à la rencontre des recruteurs, découvrant ainsi la multitude d'emplois et de formations qu'offre notre chaîne logistique. Ce rendez-vous unique de recrutement et de promotion de notre secteur a été rendu possible grâce à une participation financière du gouvernement du Québec.

« Le secteur du transport et de la logistique est un point névralgique pour notre économie. Nous faisons face à d'importants défis en matière de main-d'œuvre et il est donc primordial pour votre gouvernement de soutenir la Journée carrières de CargoM. Nous devons mieux promouvoir les métiers de l'industrie afin de mettre en lumière toutes les possibilités de carrière dans ce domaine. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je tiens à féliciter les organisateurs et les organisatrices de la Journée carrières, car celle-ci permet à des entreprises du secteur du transport et de la logistique d'échanger directement avec des gens du milieu ainsi qu'avec des personnes à la recherche d'un emploi. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, une pareille initiative est essentielle pour faire connaître les métiers de l'industrie. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir cet événement. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

La main-d'œuvre : élément vital pour le bon fonctionnement de notre chaîne d'approvisionnement

Rappelons que la logistique et le transport de marchandises sont un secteur essentiel pour le bien-être de nos communautés. Les enjeux de main-d'œuvre frappent de plein fouet nos entreprises et mettent en péril la santé de notre chaîne d'approvisionnement. L'industrie maritime et celle du camionnage sont particulièrement affectées. Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime (CSMOIM) fait état de plus de 4 000 postes à pourvoir dans un avenir rapproché. Quant au camionnage, Camo-route, le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier, avance que plus de 30 000 postes seront vacants d'ici 2025. Dans les deux cas, les départs à la retraite ne feront qu'aggraver à long terme la situation. Par l'entremise de son chantier main-d'œuvre, CargoM met en place des initiatives, comme la Journée carrières ou le Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC), afin de promouvoir les emplois et les formations offerts au sein de ce secteur dynamique qui proposent des possibilités de carrières exaltantes, de bonnes conditions de travail et des salaires plus qu'intéressants. Placés au cœur de l'action, ces métiers contribuent à la vitalité de notre économie et au développement de Montréal et de sa grande région.

« La Journée carrières de CargoM est maintenant un incontournable pour notre secteur. Cette édition, premier vrai retour à la normale après la pandémie, fut un grand succès. Nos membres et partenaires restent mobilisés et sont toujours autant préoccupés par la pénurie de main-d'œuvre qui freine leur croissance, mais aussi, très souvent, leurs opérations quotidiennes. Nos initiatives de recrutement et de promotion de carrières et de formations doivent être soutenues par nos gouvernements et des événements rassembleurs comme la Journée carrières doivent perdurer. CargoM espère poursuivre ce travail de collaboration avec tous ses membres et partenaires afin d'attirer plus de travailleurs en logistique et en transport de marchandises. »

M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Un événement à multiples volets

Plusieurs moments forts ont marqué cet événement :

La visite de Mme Sophie Mauzerolle , conseillère de la ville de l'arrondissement de Ville-Marie , membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité

, conseillère de la ville de l'arrondissement de , membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité Une présentation aux exposants des services aux entreprises de Services Québec

Une conférence sectorielle (en collaboration avec la CCMM)

Des recrutements éclairs dans le cadre de Passerelle sectorielle (en collaboration avec la CCMM)

La présence de simulateurs et de camions

Une activité réseautage pour souligner la clôture de l'événement (en collaboration avec le CITT)

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 4 milliards de dollars en retombées économiques annuelles.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

