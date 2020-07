À gauche, cette nouvelle interface donne d'abord accès au site Web de CargoM pour connaître la mission, les quatre chantiers de travail et les membres de la Grappe ainsi que les réalisations, les événements et les occasions de participation proposées par cette dernière.

Au centre, le site de Montréal transport et logistique sert à mettre en valeur les atouts et les avantages économiques que recèle le territoire de la métropole. Offrant une porte d'entrée sur le monde, il a notamment pour but de démontrer les avantages de notre chaîne logistique ainsi que d'informer les investisseurs étrangers. Il donne en outre de l'information sur les temps de transit des importations et des exportations via Montréal, et bien d'autres renseignements.

Le plan droit donne accès au site Web du Centre zone franche du grand Montréal. Rappelons ici que CargoM a obtenu la désignation du Centre zone franche du grand Montréal par Développement économique Canada. Le Centre zone franche est un point de service avec une ressource dédiée ayant pour mandat de répondre aux importateurs et aux exportateurs qui souhaitent se prévaloir de tous les programmes de report de droits de douanes ou de taxes dans la région métropolitaine.

« Pour atteindre ses objectifs, la Grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal est toujours à la recherche d'outils qui la mettent en valeur et qui facilitent les échanges entre ses partenaires et ses membres. En créant ces trois sites distincts tout en maintenant un point d'accès unique à ces ressources, nous voulions offrir un moyen convivial d'accéder à toute l'information et à tous les outils mis à la disposition de notre écosystème sous la bannière de CargoM », a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Notons par ailleurs que l'équipe de CargoM continue de développer ses champs d'expertise afin de bien accompagner ses membres et partenaires. Pour toute question concernant les activités de l'organisation, veuillez communiquer directement avec :

Lori Nelis, chargée de projets, responsable des chantiers Opportunités de développement sectoriel, Communication et rayonnement, Innovation et fluidité et responsable du comité de fret aérien

Yves Murray, chargé de projets, responsable du chantier Main-d'œuvre, de la Journée carrières et de la section Emploi du site Web de CargoM

Christian Kamudimba, coordonnateur du Centre zone franche (pour toute question sur les programmes de report des droits de douane et de taxes)

Océane Dinant, adjointe administrative

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca - @CargoMtl) mobilise les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises, des établissements d'enseignement, des centres de recherche et des associations sectorielles du grand Montréal autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports représente dans la grande région métropolitaine 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Renseignements: CargoM, Mathieu Charbonneau, Directeur général, 514 508-2609, poste 222, [email protected]

