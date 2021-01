« Plus que jamais je vois l'importance de mobiliser tous les acteurs concernés, qu'ils proviennent d'institutions publiques ou privées, autour d'une vision commune, et celle de faire connaître cette plaque tournante qu'est Montréal. » a affirmé Mme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation et présidente du conseil d'administration de CargoM.

« Malgré cette grande période d'instabilité qui met notre chaîne logistique sous tension, nous sommes reconnaissants que des gens d'expérience président notre conseil d'administration tels que Mme Sylvie Vachon et maintenant Madeleine, et donnent si généreusement de leur précieux temps. Depuis nos débuts, leur implication permet d'entretenir la solidarité et l'entraide faisant de CargoM un point de ralliement toujours aussi fort pour notre industrie. La vaste expertise de Madeleine dans les domaines des terminaux maritimes, de l'environnement et des affaires sera bénéfique au développement de la grappe. Avec cette nouvelle nomination et celles de Michael et Darren, sans oublier l'arrivée récente d'Amy, nous serons bien épaulés afin de relever les nombreux défis de cette nouvelle année. » a souligné M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Le conseil d'administration est aussi ravi d'annoncer les nouvelles nominations suivantes : M. Michael Grier, vice-président, Global Logistics, Dorel Industries inc., est nommé vice-président et M. Darren Reynolds, directeur, développement des affaires, ventes et marketing, Canadien National, est maintenant responsable de la trésorerie.

En terminant, nous sommes très heureux d'annoncer l'arrivée de Mme Amy Lombard parmi notre équipe de la permanence. En tant que chargée de projets, Mme Lombard sera responsable des chantiers Opportunités de développement sectoriel et Innovation et fluidité. Diplômée de l'Université de Montréal, Mme Lombard est titulaire d'un baccalauréat en géographie environnementale ainsi que d'une maîtrise en géographie axée sur le transport maritime et compte plus de six ans d'expérience dans le milieu du transport et de l'environnement. Ayant auparavant travaillé au sein de diverses entreprises telles le CIRRELT, LOGISTEC Corporation, Lowe's Canada, elle désire maintenant mettre à profit ses compétences au sein de CargoM. Nous lui souhaitons la bienvenue !

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

