MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HALTON, ON, le 23 avril 2025 /CNW/ - CARFAX Canada est fière de présenter la Détection de NIV frauduleux, un nouvel outil qui alerte les concessionnaires automobiles lorsque le numéro d'identification d'un véhicule (NIV) contient des données suggérant une fraude potentielle ou que ce dernier a été signalé volé en Amérique du Nord. La Détection de NIV frauduleux sera offerte sans frais supplémentaires aux concessionnaires qui accèdent aux Rapports d'historique de véhicule à partir du portail des concessionnaires CARFAX Canada.

« La Détection de NIV frauduleux est le dernier ajout à notre gamme de solutions basées sur les données visant à protéger les Canadiens et Canadiennes, et à leur garantir des transactions de véhicules plus sûres », a déclaré Shawn Vording, président de CARFAX Canada. « En travaillant en étroite collaboration avec les concessionnaires automobiles, les autorités locales et le gouvernement provincial, nous fournissons aux concessionnaires canadiens les outils dont ils ont besoin pour détecter et éviter les fraudes potentielles liées aux NIV. »

Le déploiement de cette initiative a été accéléré pour répondre aux commentaires recueillis lors d'une table ronde de l'industrie organisée par la province de l'Ontario. Les délégués gouvernementaux et les leaders du secteur y ont souligné la nécessité de faire face au phénomène croissant de la fraude automobile par la mise en place de nouvelles approches, incluant l'utilisation des données et de la technologie ainsi qu'une plus grande synergie.

« Un grand merci à CARFAX Canada pour ce formidable nouvel outil. Conjugué au travail acharné des forces de l'ordre et au soutien de notre gouvernement, il rendra nos véhicules - et nos communautés - plus sûrs », s'est réjoui l'honorable Zee Hamid, solliciteur général associé responsable de la Lutte contre le vol d'automobiles et de la Réforme relative aux mises en liberté sous caution.

Selon CARFAX Canada, il y aurait plus de 127 000 NIV potentiellement clonés en Ontario seulement1. En intégrant la nouvelle fonctionnalité de la Détection de NIV frauduleux à son portail des concessionnaires, sans frais supplémentaires pour les membres participants, CARFAX Canada offre une couche de protection additionnelle essentielle sur le marché des véhicules d'occasion.

« Le vol de voitures demeure un crime grave dans la région de Halton et au-delà. Il est principalement perpétré par des groupes du crime organisé qui ne reculent devant rien pour échapper à la police, y compris le clonage de NIV pour revendre à profit des véhicules volés et ainsi financer d'autres activités criminelles », a précisé Jeff Hill, chef adjoint des opérations régionales du Service de police régional de Halton. « Des technologies telles que la Détection de NIV frauduleux sont indispensables pour aider les forces de l'ordre et les concessionnaires à identifier les véhicules vendus frauduleusement, à les retirer du circuit et à assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes. »

Les outils d'indication de fraude par le NIV de CARFAX Canada sont propulsés par la base de données exhaustive de l'entreprise sur les véhicules en Amérique du Nord. En s'appuyant sur des milliards de renseignements provenant de milliers de sources, les services de CARFAX Canada sont positionnés de manière unique pour fournir aux acheteurs, aux vendeurs et aux propriétaires de véhicules d'occasion les informations les plus complètes et les plus importantes.

« Le lancement de la Détection de NIV frauduleux vient renforcer l'engagement de l'industrie automobile en faveur de la protection des consommateurs », a indiqué Maureen Harquail, directrice générale et registraire du Conseil ontarien du commerce des véhicules automobiles (COCVA). « Cet outil fournit aux concessionnaires des données cruciales pour sécuriser davantage les transactions de véhicules. »

CARFAX Canada s'engage à lutter contre le problème persistant de la fraude par NIV dans tout le pays et à assurer une plus grande transparence sur le marché des véhicules d'occasion. À travers une étroite collaboration avec l'industrie automobile, les services de police et l'ensemble des instances gouvernementales, l'entreprise continue de trouver de nouvelles façons de protéger les Canadiens et Canadiennes en élargissant sa vaste base de données et en développant de nouveaux outils pour répondre en temps réel aux besoins changeants du secteur.

Pour plus d'informations sur la Détection de NIV frauduleux et les autres outils de détection de fraude de CARFAX Canada, visitez carfax.ca/fr-ca/fraude-automobile.

About CARFAX Canada

CARFAX Canada, qui fait partie de S&P Global (NYSE : SPGI), est la principale source d'information sur l'automobile au Canada, fournissant l'historique, l'évaluation et l'estimation des véhicules. S'appuyant sur des milliards de données provenant de milliers de sources, ses produits permettent aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules d'occasion de prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et on lui fait confiance pour fournir des renseignements sur l'historique et l'évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux fabricants de véhicules, aux consommateurs, aux principaux encans, aux gouvernements, aux fournisseurs d'assurance et aux services de police. https://www.carfax.ca/fr-ca.

___________________________ 1 Données CARFAX Canada - L'analyse exclut l'Ontario/les clones potentiels de l'Ontario.

