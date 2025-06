PHOENIX, 9 juin 2025 /CNW/ - Carey International, un fournisseur mondial renommé de services de transport terrestre et de transport par véhicule de première qualité et une société de portefeuille des Najafi Companies, a annoncé la nomination d'Alexander Mirza au poste de chef de la direction. En tant que chef de la direction, Mirza sera responsable du leadership stratégique, opérationnel et financier de l'entreprise.

Mirza prendra la relève de Mitchell Lahr, qui prend sa retraite de Carey après près de 25 ans de leadership. Lahr travaillera en étroite collaboration avec Mirza pour assurer une transition en douceur au cours des prochains mois.

Lahr travaille depuis longtemps chez Carey. Il s'est joint à l'entreprise en 2001 à titre de vice-président directeur et chef des services financiers. En février 2020, juste avant le début de la pandémie de COVID-19, il a été nommé président et chef de la direction.

« Servir en tant que chef de la direction de Carey a été l'expérience la plus extraordinaire de ma carrière professionnelle, a déclaré M. Lahr. Carey est depuis longtemps le leader respecté et établi de l'industrie, et je suis convaincu que l'avenir de l'entreprise est particulièrement prometteur. Alex fera un travail exceptionnel pour ouvrir la voie. »

Possédant une expérience mondiale dans la direction et la croissance de marques d'hôtellerie de luxe, Mirza apporte une compréhension approfondie des marchés américains et internationaux et de leurs complexités. Il excelle dans l'établissement de la confiance grâce à une expérience client uniforme et de calibre mondial, au soutien des relations avec les franchises et à l'innovation technologique.

« La réputation d'excellence de Carey est à l'avant-garde de l'industrie, et je suis très heureux de faire maintenant partie de son héritage. « Mon objectif est de fusionner une stratégie axée sur les données avec les demandes raffinées du marché du luxe, en offrant des solutions novatrices qui stimulent la croissance durable et améliorent l'expérience client, a déclaré Mirza.

Mirza compte plus de 25 ans d'expérience en tant que cadre multidisciplinaire au sein d'organisations enracinées dans les domaines de la technologie, de l'hôtellerie, des voyages, du divertissement et des services-conseils. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et a récemment terminé le programme pour cadres en intelligence artificielle et en innovation par l'entremise du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pour en savoir plus sur Carey International, visitez www.carey.com.

À propos de Carey International

Carey International est le chef de file mondial des services de transport terrestre de luxe, offrant des solutions sur mesure aux voyageurs avertis depuis 1921. Avec un engagement inégalé envers l'excellence, Carey offre un parc complet de véhicules luxueux, des chauffeurs professionnels hautement qualifiés et approuvés, ainsi qu'un service à la clientèle personnalisé. Qu'il s'agisse de voyages d'entreprise, d'événements majeurs, de vacances ou de transferts d'aéroport, Carey offre des expériences harmonieuses qui redéfinissent les voyages de luxe.

À propos de The Najafi Companies

Les Najafi Companies, dont le siège social est situé à Phoenix et qui ont des bureaux à New York et à Paris, est une société d'investissement privée axée sur l'entrepreneuriat fondée en 2002. L'entreprise fait des investissements dans tous les secteurs, avec des placements importants dans des marques de consommation, le commerce électronique, les médias, les voyages et les sports. Pour en savoir plus, visitez le site www.najafi.com.

