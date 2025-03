CARES : un réseau de recherche en santé et en services sociaux consacré aux régions rurales et éloignées

Un réseau interdisciplinaire, piloté par l'INRS, pour un Québec et des régions en santé

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le lancement officiel et le déploiement du réseau CommunAutés Rurales et Éloignées en Santé (CARES) a eu lieu aujourd'hui à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Dirigé par la professeure Cathy Vaillancourt de l'INRS et codirigé par Benoît Barbeau de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), Martin Descarreaux de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et Marie Hélène Morin de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), ce réseau a pour mission de contribuer au mieux-être des communautés en améliorant la santé, les soins et les services sociaux.

(de gauche à droite) : Alexandre Cloutier, président, Université du Québec (UQ), Isabelle Delisle, directrice scientifique, INRS; Cathy Vaillancourt, professeure à l’INRS et directrice du réseau CARES; Benoît Barbeau de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), codirecteur du CARES, Marie Hélène Morin de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), codirectrice du CARES, Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), et Michaël Bernier, responsable de programmes, Fonds de recherche du Québec - secteur Santé. Absent sur la photo : Martin Descarreaux de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), codirecteur du CARES. (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

«- Il s'agit d'un réseau québécois de recherche en santé consacré aux contextes spécifiques et besoins criants des régions rurales et éloignées, trop souvent ignorées ou oubliées. Le CARES prend donc toute son importance dans le contexte actuel d'iniquité touchant la prestation des soins de santé et de services sociaux dans ces régions », lance Cathy Vaillancourt, professeure à l'INRS et directrice du réseau CARES.

« Les indicateurs de santé des populations des régions rurales et éloignées, tels que l'espérance de vie, le taux d'occurrence de nombreuses pathologies et les enjeux de santé mentale, mettent en relief un désavantage comparativement aux régions urbaines et périurbaines », poursuit la chercheuse.

Financé par le Fonds de recherche du Québec - secteur Santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux à hauteur de 4 millions de dollars depuis avril 2024, le réseau CARES fait partie des 15 réseaux thématiques dont l'objectif est d'exercer un leadership rassembleur auprès de la communauté scientifique québécoise et de créer une plus grande cohésion autour de thématiques ciblées.

« Je suis fière de voir CARES compter parmi les réseaux thématiques du Fonds de recherche du Québec. C'est une réponse directe à un besoin criant qui permet de mieux comprendre et soutenir la santé dans nos communautés rurales et éloignées. La transformation de nos systèmes de santé commence sur le terrain, avec les acteurs qui font la différence chaque jour : les chercheuses et chercheurs, les personnes des milieux utilisateurs et de pratique ainsi que la population », lance Carole Jabet, Ph. D. Vice-présidente Recherche, Direction scientifique, Directrice Oncopole, Fonds de recherche du Québec - secteur Santé

Le CARES mise sur des approches novatrices de recherche, de formation et d'animation scientifiques ancrées dans de solides partenariats locaux avec les milieux communautaires, cliniques et de pratique tels que les centres de soins, de réadaptation et de santé mentale.

La création de groupes de travail permettant la mise en commun des expertises du milieu permettra de se pencher sur des thématiques comme la santé nordique, la santé mondiale en régions éloignées ou encore la santé autochtone et les trajectoires de soins et services aux populations en situation de vulnérabilité dans les milieux ruraux et éloignés.

« Grâce aux points d'ancrage offerts par les établissements du réseau de l'Université du Québec et leurs partenaires des universités québécoises, le réseau CARES contribue à créer des conditions favorables à la formation de personnels qualifiés en région et ainsi améliorer la qualité des soins et services offerts partout sur le territoire », dit Alexandre Cloutier, président de l'UQ.

« Nous sommes convaincus que le réseau CARES, par son approche interdisciplinaire de la recherche et ses collaborations étroites avec les partenaires, saura répondre aux défis uniques des communautés rurales et éloignées afin d'améliorer la qualité de vie de la population québécoise », conclut Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

À propos de l'INRS

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

À propos du CARES

Le réseau CommunAutés Rurales et Éloignées en Santé (CARES) est un nouveau réseau de recherche supporté par le Fonds de recherche du Québec - secteur Santé jusqu'en 2032. Conjuguant l'expertise de plus de 160 membres, chercheurs et chercheuses universitaires et leurs partenaires des milieux de pratique en santé et en services sociaux, le CARES a pour mission de contribuer à la santé et au mieux-être des communautés dans une perspective interdisciplinaire et intersectorielle où la formation, la recherche, l'innovation et la mobilisation des connaissances sont mises à profit pour répondre aux enjeux prioritaires de santé et de services sociaux dans les régions rurales et éloignées du Québec.

