MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV : CRBK, OTCPK : CRBKF, XETRA : PMM1), un chef de file canadien dans le domaine de la santé numérique offrant des solutions novatrices de santé numérique et de soins virtuels aux pharmacies, aux employeurs et aux assureurs, publiera ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2021, le jeudi 20 mai 2021 avant l'ouverture des marchés. Pascale Audette, chef de la direction, Jeffrey Kadanoff, chef des finances et le Dr Sheldon Elman, président exécutif, tiendront à 8 h 30, HNE, une conférence téléphonique et une webémission audio visant à passer en revue les résultats. Carebook invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les numéros de téléphone seront fournis aux participants après la préinscription

Veuillez noter qu'au moment de l'inscription, chaque participant recevra les renseignements sur l'appel et un numéro d'identification. (Des rappels seront également envoyés par courriel aux participants inscrits.)

DATE : Jeudi 20 mai 2021 HEURE : 8 h 30, heure de l'Est NO DE CONFIRMATION : 9538665 URL D'INSCRIPTION À L'APPEL :

http://www.directeventreg.com/registration/event/9538665 URL DE LA WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1462572&tp_key=d8e8364d04 REDIFFUSION PAR TÉLÉPHONE : 1 416 849-0833 ou sans frais : 1 855 859-2056 Accessible jusqu'à 23 h 59 (HE), le jeudi 27 mai 2021 CODE POUR LA RETRANSMISSION PAR TÉLÉPHONE : 9538665 REDIFFUSION DE LA WEBÉMISSION : https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1462572&tp_key=d8e8364d04 Accessible pendant 90 jours après la conférence téléphonique NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 9538665

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

À l'aide de sa plateforme de santé efficace, Carebook crée des solutions numériques très attrayantes et centrées sur le client pour les pharmacies, les employeurs et les assureurs. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Carebook a récemment été inscrite à la bourse de croissance TSX sous le symbole « CRBK », et ses actions se négocient sur les marchés hors cote sous le symbole CRBKF ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

