Un vétéran expérimenté dans le domaine des soins de santé dirigera la prochaine phase du plan de croissance stratégique de Carebook

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique et de soins virtuels, a le plaisir d'annoncer la nomination de Michael Peters au poste de directeur général.

M. Peters est un dirigeant chevronné qui possède plus de dix ans d'expérience dans le domaine des soins de santé. Il a notamment occupé le poste de premier vice-président et dirigeant principal des affaires de SE Health, l'une des plus grandes organisations diversifiées de soins à domicile au Canada. À SE Health, M. Peters a dirigé avec succès de nombreuses initiatives de croissance, notamment la mise en œuvre de processus efficaces de mise en marché qui ont permis d'augmenter considérablement les ventes en matière de soins actifs et les ventes directes aux consommateurs en seulement trois ans, en plus d'orchestrer l'investissement stratégique de SE Health dans Maple, l'un des principaux fournisseurs de soins virtuels au Canada. M. Peters possède également une expérience considérable en matière de droit et de fusions et acquisitions, ayant précédemment occupé les fonctions de vice-président du développement commercial et d'avocat-conseil adjoint, segment médical, pour Cardinal Health Canada, ainsi que d'avocat de société et de directeur principal du développement organisationnel à Celestica.

« Alors que Carebook continue d'élargir son leadership dans le domaine de la santé numérique à l'échelle mondiale en combinant des initiatives de croissance interne et des fusions-acquisitions relutives, nous souhaitons la bienvenue à Michael en tant que nouveau directeur général, a déclaré le Dr Sheldon Elman, président exécutif du conseil d'administration de la société. La grande expérience de Michael en matière de stratégie et de développement d'entreprise dans le secteur des soins de santé, de vente et d'opérations, et d'investissement dans le domaine de la santé numérique nous sera très utile pour faire progresser notre plateforme de santé numérique intégrée et centrée sur le client. »

Dans son rôle de directeur général, M. Peters supervisera la gamme de produits de premier ordre de Carebook, qui comprend les solutions de santé numérique et de soins virtuels de la société, le système Wellness Checkpoint d'InfoTech et la plateforme souple de mieux-être de CoreHealth. M. Peters dirigera l'expansion et le développement continus de ces offres, ainsi que leur adoption par une clientèle diversifiée qui comprend des sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, de grands assureurs, des sociétés de conseil en ressources humaines, des fournisseurs de programmes d'aide aux employés, des systèmes de santé, des courtiers en régimes d'avantages sociaux collectifs et de grands employeurs.

« Carebook a rapidement atteint une position concurrentielle solide au sein de l'industrie mondiale de la santé numérique, a déclaré M. Peters. Je suis impatient de me joindre à l'équipe talentueuse de la société, et de travailler avec elle pour réaliser notre vision de devenir un fournisseur mondial de solutions de santé numérique. Nous continuerons de mettre en œuvre notre stratégie actuelle mettant l'accent sur l'acquisition et la mise au point de technologies novatrices qui élargissent nos offres de services actuelles et facilitent l'élargissement de la clientèle à long terme. En proposant une offre regroupée de technologies de pointe à notre clientèle en expansion, nous améliorerons la position de Carebook sur le marché et créerons une valeur importante pour nos actionnaires. »

M. Peters assume ce rôle en remplacement de Pascale Audette, qui occupait le poste de directrice générale de Carebook depuis mai 2016, et qui quittera la société pour saisir de nouvelles occasions. Après une brève période de transition, la nomination de M. Peters sera effective à la mi-septembre 2021.

« Il est essentiel de reconnaître tout ce que Carebook a accompli sous la direction de Pascale, a déclaré le Dr Elman. Elle a dirigé Carebook pendant une période de développement, de croissance et de transformation, qui a vu la société devenir le principal fournisseur canadien en matière de santé numérique et de soins virtuels novateurs. Ses réalisations comprennent le lancement de l'application pour pharmacies, les acquisitions d'InfoTech et de CoreHealth, l'expansion de notre clientèle mondiale, qui nous a permis de servir plus de 3,5 millions de détenteurs de licence, et la supervision de l'inscription de Carebook à la TSXV. Nous remercions sincèrement Pascale pour ses 5 années de leadership fort, et pour tous les progrès réalisés par la société pendant son mandat. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets. »

« Je suis fière d'avoir entamé le parcours de Carebook vers la création d'un nouveau modèle de soins de santé, a déclaré Mme Audette. Travailler avec une équipe aussi talentueuse et passionnée a été un énorme privilège, et j'ai pleinement confiance en sa capacité, avec la direction de Michael, à réaliser le potentiel de la société en créant une valeur importante et durable pour les actionnaires. »

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

Avec la gamme de solutions numériques efficaces, très attrayantes et centrées sur le client de Carebook, les pharmacies, les employeurs et les assureurs offrent à leurs clients, à leurs employés et à leurs assurés la possibilité de prendre leur santé en main, à chaque étape. Carebook crée un nouveau modèle de soins de santé et sert actuellement plus de 3,5 millions de détenteurs de licence dans le monde. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Le 6 avril 2021, Carebook a conclu l'acquisition d'InfoTech Inc., faisant affaire sous le nom de Wellness Checkpoint®. InfoTech est un chef de file mondial reconnu dans la gestion des risques liés à la santé et à la productivité. La plateforme logicielle exclusive d'InfoTech, Wellness Checkpoint, sa propriété intellectuelle et ses indicateurs sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé physique, la santé mentale et le mieux-être des employés, ainsi que sur l'effet de ceux-ci sur le travail et l'efficacité de l'entreprise. Le 6 août 2021, Carebook a réalisé l'acquisition de CoreHealth Technologies Inc. La plateforme de premier plan de CoreHealth permet la mise en œuvre des programmes de santé et de mieux-être de sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, de grands assureurs, de sociétés de conseil en ressources humaines, de fournisseurs de programmes d'aide aux employés, de systèmes de santé, de courtiers en régimes d'avantages sociaux collectifs et de grands employeurs. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK » et les actions de la société se négocient également sur les marchés hors cote sous le symbole CRBKF ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, notamment en ce qui concerne les perspectives de croissance de Carebook et de ses filiales, ainsi que leurs produits et leurs technologies. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

