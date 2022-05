MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1) un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Olivier Giner au poste de chef des finances de la société; il entrera en fonction le 1er juin 2022. M. Giner, avocat de formation, était jusqu'à récemment le directeur général d'Adracare, une société de logiciels de soins virtuels de Toronto, vendue à Well Health Technologies en 2021. Avant de se joindre à Adracare, il était vice-président et chef de l'exploitation d'iGan Partners, un fonds de capital-risque spécialisé dans les soins de santé. Il a également passé 5 ans à Marchés mondiaux CIBC en tant que spécialiste des services de banque d'investissement dans les domaines des technologies, des médias et des télécommunications. M. Giner prendra la relève du chef des finances par intérim de Carebook, Jeffrey Kadanoff.

« Nous sommes ravis qu'une personne possédant les vastes connaissances et l'expérience d'Olivier se joigne à l'équipe de Carebook à ce moment précis, a déclaré Michael Peters, directeur général de Carebook. Grâce au succès des acquisitions et des intégrations de Wellness Checkpoint (InfoTech) et de CoreHealth, nous sommes désormais en mesure d'offrir la suite la plus complète de solutions de santé numérique au secteur des employeurs. Étant donné la solide expérience d'Olivier dans les domaines des finances et de l'exploitation, je sais qu'il jouera un rôle essentiel pour permettre à Carebook de devenir le chef de file du marché mondial des soins de santé numériques. Je tiens également à remercier notre chef des finances par intérim, Jeffrey Kadanoff, qui a joué un rôle essentiel dans l'inscription de Carebook sur les marchés publics. Dans son rôle de directeur général d'Esplanade Ventures, Jeffrey continuera de travailler en étroite collaboration avec le président du conseil d'administration de Carebook, le Dr Sheldon Elman. »

« Il faut saisir le bon moment, a commenté Olivier Giner, le nouveau chef des finances de Carebook. Je suis tellement impressionné par ce que Carebook a bâti depuis qu'elle est devenue une société publique en octobre 2020. La transformation réalisée par la société au cours des dix derniers mois, avec les intégrations réussies de Wellness Checkpoint et de CoreHealth, change la donne dans le secteur. Carebook entre dans une phase de croissance très emballante, et je suis impatient de faire partie de son succès futur. »

À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 3,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc., un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc., propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs à la nomination du chef des finances de la société et à la date d'entrée en vigueur de cette nomination. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

