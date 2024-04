Les revenus pour l'exercice sont en hausse de 32 % à 12,3 millions $ en 2023 contre 9,2 millions $ en 2022.

La perte d'exploitation pour 2023 est de (2,5) millions $, une amélioration de 3,7 millions $ par rapport à 2022.

La perte nette pour 2023 est de (3,3) millions $, une amélioration de 14,5 millions $ par rapport à la perte nette de (17,8) millions $ pour 2022, qui comprenait une dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels pour un total de 12,5 millions $.

La perte de BAIIA ajusté (1) est de (1,1) million $ pour 2023, par rapport à une perte de BAIIA ajusté (1) de (4,1) millions $ pour 2022, une amélioration de 3,0 millions $.

Montant ajusté de la marge du BAIIA (1) de (9) % pour 2023, contre (44) % pour 2022.

Le revenu annuel récurrent (2) s'élevait à 12,1 millions $ au 31 décembre 2023, une augmentation de 42 % par rapport à la même date en 2022.

Au cours de l'année, la société a réussi à lever 4,5 millions $ en capitaux propres et en dette convertible, à modifier et à prolonger ses facilités de crédit, et à réduire ses dettes à court terme de plus de 2,8 millions $, ce qui positionne la société pour atteindre ses objectifs.

__________ 1 Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux IFRS, et le montant ajusté de la marge du BAIIA est un ratio financier non conforme aux IFRS; il n'existe pas de définitions normalisées de ces éléments selon les IFRS, et ils peuvent ne pas être comparables à des mesures ou à des ratios similaires utilisés par d'autres émetteurs. Veuillez vous reporter aux rubriques « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés », « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » et « Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté » pour les définitions de ces mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS, une explication de l'utilité de ces mesures et un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS selon la mesure financière conforme aux IFRS la plus directement comparable. 2 Le revenu annuel récurrent est un indicateur de rendement clé. Veuillez consulter les rubriques « Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés » et « Indicateurs de rendement clés » ci-dessous pour connaître la définition du revenu annuel récurrent, ainsi qu'une explication de l'utilité de cet indicateur de rendement clé pour la société.

MONTRÉAL, le 1er avril 2024 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV : CRBK) (OTCPK : CRBKF) (XETRA : PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

« L'année 2023 a été importante, car nous avons consolidé nos activités sous plusieurs angles. Pendant l'exercice, nous avons terminé plusieurs mises en œuvre importantes et aidé nos clients à intégrer un nombre important d'utilisateurs. Il existe donc toujours une forte demande pour les services de santé et de bien-être, a déclaré Michael Peters, directeur général de Carebook. Nous avons réalisé une croissance interne des revenus de 32 % au cours de l'exercice 2023, tout en continuant à trouver des gains d'efficacité dans notre structure de coûts et à augmenter nos marges et nos flux de trésorerie d'exploitation. Nous nous attendons à ce que la tendance à la croissance interne des revenus se poursuive en 2024 et nous continuerons de gérer les coûts dans le but de réduire au minimum la consommation de trésorerie et d'augmenter nos marges bénéficiaires. Comme nous avons également réussi en 2023 à lever des capitaux à long terme et à rembourser des dettes à court terme, nous avons aussi considérablement augmenté notre marge de manœuvre, ce qui nous donnera plus de temps pour réaliser notre plan d'affaires adéquatement. »

Faits saillants de l'exercice 2023

Revenus

Les revenus pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 se sont élevés à 12,3 millions $, contre 9,2 millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit une hausse de 32 %, attribuable à une forte croissance interne dans le secteur de la pharmacie et à une hausse des revenus liés aux licences de CoreHealth, contrebalancées par une baisse des revenus liés aux licences d'Infotech. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, 63 % des revenus ont été générés par le secteur des employeurs et 37 %, de celui de la pharmacie. Les revenus récurrents provenant du secteur des employeurs devraient continuer à augmenter en 2024, après la mise en œuvre de plusieurs comptes de clients importants au cours de l'exercice 2023 et du premier trimestre de 2024.

Perte d'exploitation et perte globale totale

La perte d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'est élevée à (2,5) million $, contre (6,2) million $ pour la même période en 2022, une amélioration de 3,7 millions $. La diminution des charges d'exploitation est attribuable à la réduction des coûts de recherche et de développement, de vente et de marketing, et est légèrement contrebalancée par l'augmentation des frais généraux et d'administration.

La perte globale totale était de (3,3) million $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre une perte de (17,8) million $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, une amélioration de 14,5 millions $. Cette baisse est principalement due à l'absence d'une importante dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels, et à la réduction de la perte d'exploitation.

BAIIA ajusté(1)

La perte de BAIIA ajusté(1) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 était de (1,1) million $, contre une perte de BAIIA ajusté(1) de (4,1) millions $ pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, une amélioration de 3,0 millions $. La marge du BAIIA ajusté(1) correspondante pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 était de (9) %, contre (44) % en 2022, et représentait une amélioration significative. La direction démontre ainsi le courage et la discipline nécessaires pour continuer de faire croître les revenus tout en gérant les coûts, afin d'atteindre la rentabilité.

Revenu annuel récurrent

Le revenu annuel récurrent(2) s'élevait à 12,1 millions $ au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 3,6 millions $, ou de 42 %, par rapport au revenu de 8,5 millions $ au 31 décembre 2022. Cette augmentation est principalement due à l'intégration de nouvelles entreprises clientes et à la croissance interne des clients existants. Sur les 12,1 millions $ de revenu annuel récurrent(2) déclarés, 62 % provenaient de clients de l'extérieur du Canada.

Mobilisation de fonds et renouvellement et modification des facilités de crédit

Le 8 mars 2023, la société a annoncé la conclusion d'un placement privé sans intermédiaire avec UIL Limited, son principal actionnaire, pour un produit brut de 1,25 million $. Le placement privé a donné lieu à l'émission de 12 500 000 actions ordinaires au prix de 0,10 $ l'unité et de 187 500 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ au plus tard le 8 mars 2025.

Le 23 mai 2023, la société a annoncé la conclusion d'un placement privé sans intermédiaire à 0,10 $ l'unité avec Permanent Mutual Limited, une société affiliée de UIL Limited, pour un produit brut de 1,25 million $. Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 12 500 000 actions ordinaires et de 187 500 bons de souscription d'actions ordinaires, chaque bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,15 $ au plus tard le 23 mai 2025.

Le 19 octobre 2023 (la « date de renouvellement »), la société a renouvelé et modifié ses facilités de crédit de premier rang conclues avec une grande banque canadienne de l'annexe I (le « prêteur »). Dans le cadre de ces modifications, le prêteur a accepté (i) de continuer de fournir à la société une facilité renouvelable de 3 millions $ (la « facilité renouvelable ») et (ii) d'être subrogé à tous les droits de sa société affiliée concernant une facilité d'emprunt à terme non renouvelable de 1,4 million $ (la « facilité d'emprunt à terme »; combinée avec la facilité renouvelable, les « facilités de crédit »). De plus, la date d'échéance des facilités de crédit a été repoussée au 30 septembre 2024 (la « date d'échéance »).

À partir de la date de renouvellement, la marge applicable sur la facilité de crédit renouvelable a été ramenée à 5,8 % au-dessus du taux préférentiel, et la marge applicable sur la facilité d'emprunt à terme, à 5,3 % au-dessus du taux préférentiel.

La facilité d'emprunt à terme est assujettie à des remboursements anticipés mensuels obligatoires de 50 000 $ le 15 de chaque mois, à compter du 15 novembre 2023; cette facilité d'emprunt sera donc réduite à 0,8 million $ à la date d'échéance. Les facilités de crédit sont soumises à de nouvelles clauses financières, en vertu desquelles la société doit maintenir un niveau minimal de liquidités et de croissance de ses revenus. Les facilités de crédit seront encore garanties par une sûreté de premier rang sur tous les biens et actifs actuels et futurs de la société et de certaines de ses filiales.

Le 11 décembre 2023, la société a annoncé la conclusion d'un placement privé avec UIL Limited pour un produit brut de 2,0 millions $. Le placement privé a été réalisé par l'entremise d'une convention de prêt convertible arrivant à échéance le 22 décembre 2026. La convention de prêt convertible comprenait une option de conversion, en vertu de laquelle UIL Limited a le droit, à sa seule discrétion, à tout moment à partir de six mois après la clôture de la transaction et jusqu'à la date d'échéance, de convertir le principal dû, en totalité ou en partie, en actions ordinaires au prix de 0,10 $ par action ordinaire. Si la société réalise un financement par capitaux propres ou une autre émission d'actions ordinaires dont la juste valeur marchande totale est de 2,0 millions $ au moment de l'émission (excluant les actions ordinaires émises au moment de l'exercice ou de la conversion de titres convertibles en circulation de la société) dans les six mois suivant la clôture de la transaction, le principal et tout intérêt couru, mais impayé en vertu du prêt convertible seront automatiquement convertis en actions ordinaires au prix le plus élevé parmi les suivants : (i) 0,05 $ par action ordinaire et (ii) le prix de souscription par action ordinaire émise à toute personne dans le cadre d'un financement par capitaux propres au cours de la période de conversion automatique, pour un maximum de 0,25 $ par action ordinaire.

Le 11 décembre 2023, après la clôture du placement privé, le taux d'intérêt applicable sur la facilité de crédit renouvelable a été réduit à 4,3 % au-dessus du taux préférentiel, et le taux d'intérêt applicable sur la facilité d'emprunt, à 4,8 % au-dessus du taux préférentiel.

Perspectives financières

Les perspectives financières de Carebook restent positives pour 2024. La société est prête à réaliser une croissance importante de ses revenus, tout en gérant efficacement ses coûts et en assurant une croissance soutenue des flux de trésorerie. La forte croissance interne de Carebook et ses initiatives efficaces de gestion des coûts lui permettront de poursuivre avec succès sa stratégie. Carebook s'attend à maintenir un excellent rendement en 2024 pour l'ensemble de la société et bien que les résultats réels pourraient différer, nous croyons que notre BAIIA ajusté(1) est sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser le seuil de rentabilité au cours de l'exercice 2024. Afin d'appuyer sa stratégie de croissance interne, Carebook continuera de rechercher des acquisitions rentables et des partenariats en mesure d'améliorer l'accessibilité, la qualité et la fonctionnalité de ses solutions complètes, de leur écosystème et des services de soutien. Carebook a adopté une approche disciplinée d'exploration des possibilités stratégiques de fusions et acquisitions afin d'étendre sa portée sur d'autres marchés et d'offrir de nouveaux services à sa clientèle, tout en se concentrant sur sa croissance interne. Ces perspectives financières sont indiquées sous réserve; elles reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques décrits dans les rubriques « Hypothèses relatives aux perspectives financières » et « Avis concernant les énoncés prospectifs » du présent communiqué.

Renseignements sur la conférence téléphonique

Nous tiendrons une conférence téléphonique le 1er avril 2024 à 8 h 30 (heure de l'Est) afin de discuter des résultats financiers de fin d'exercice de Carebook. Les participants peuvent se joindre à la conférence téléphonique de la société en utilisant l'information suivante :

Renseignements sur la conférence téléphonique

Date : Lundi 1er avril 2024 Heure : 8 h 30, heure de l'Est Numéro local : 416‑764‑8659 Numéro sans frais pour l'Amérique du Nord : 1‑888‑664‑6392 URL de la conférence : Cliquer ici. URL de la webdiffusion : Cliquer ici.



Retransmission de la conférence

Numéro local : 416‑764‑8677 Numéro sans frais pour l'Amérique du Nord : 1‑888‑390‑0541 Code : 113963 # Date d'expiration : 8 avril 2024

Les états financiers consolidés intermédiaires condensés de Carebook et les notes afférentes, ainsi que le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, sont accessibles sur le site Web de la société à l'adresse suivante : www.carebook.com , ainsi que sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les mesures non conformes aux IFRS, les ratios non conformes aux IFRS et les indicateurs de rendement clés

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures non conformes aux IFRS et à certains indicateurs de rendement clés. Ces mesures ne sont pas des mesures financières normalisées selon les IFRS, formulées par le CNCI, et elles n'ont pas de définitions normalisées en vertu des IFRS; il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire pour compléter les mesures conformes aux IFRS en fournissant une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut à l'analyse de notre rapport financier présenté en vertu des IFRS. Nous utilisons des mesures non conformes aux IFRS, notamment le « BAIIA » et le « BAIIA ajusté », et des ratios non conformes aux IFRS, notamment le « montant ajusté de la marge du BAIIA ». Le présent communiqué fait également référence au « revenu annuel récurrent », un indicateur de rendement clé utilisé dans notre secteur. Ces mesures et ces ratios non conformes aux IFRS, ainsi que les indicateurs de rendement clés, sont utilisés pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre performance d'exploitation et de nos liquidités, et ainsi mettre en évidence les tendances pour notre société que l'utilisation des seules mesures conformes aux IFRS pourrait ne pas montrer. La société croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés pour évaluer les émetteurs. La direction de la société utilise également des mesures non conformes aux IFRS, des ratios non conformes aux IFRS et des indicateurs de rendement clés pour faciliter les comparaisons de la performance d'exploitation d'une période à l'autre, de préparer des budgets d'exploitation annuels et des prévisions, et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Les indicateurs de rendement clés utilisés par la société peuvent être calculés différemment des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres entreprises.

Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS

Le « BAIIA ajusté » est défini comme le BAIIA ajusté pour tenir compte des coûts non récurrents liés aux fusions et acquisitions et aux autres transactions, de certains coûts (ou économies) non récurrents, de la rémunération fondée sur des actions, des pertes (ou des gains) de change, des actifs incorporels et de la dépréciation du fonds commercial, des changements dans la juste valeur des bons de souscription ou des changements dans la juste valeur des contreparties conditionnelles. Le BAIIA ajusté fournit à la direction une mesure supplémentaire utile pour évaluer notre performance d'exploitation et améliorer la transparence de nos résultats d'exploitation. Le BAIIA ajusté représente notre capacité à générer des bénéfices à partir de nos activités avant l'examen de nos décisions de financement et des coûts d'utilisation des immobilisations et des actifs incorporels.

Le « BAIIA » est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant les charges d'impôt sur les bénéfices, les charges financières et les amortissements.

Le « montant ajusté de la marge du BAIIA » est calculé en divisant le BAIIA ajusté par les revenus pour la période concernée.

Indicateurs de rendement clés

Le « revenu annuel récurrent » représente les revenus issus de contrats relatifs à des services et à des logiciels dont la durée prévue est supérieure à un an; il est égal à la valeur annualisée des revenus récurrents issus de ces contrats pour tous les clients sur nos plateformes à la date de l'évaluation. Les revenus récurrents issus de contrats sont les revenus générés par les clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à un contrat conclu avec Carebook et contribuent aux revenus pour le mois civil comprenant la date de l'évaluation, et comprennent également les revenus issus des clients qui, à la date de l'évaluation, sont parties à des contrats conclus avec Carebook qui contribueront aux revenus dans un délai d'un an suivant la date de l'évaluation. Le revenu annuel récurrent fournit une mesure consolidée grâce à laquelle nous pouvons surveiller les tendances à long terme de notre société.

Mesures non conformes aux IFRS et rapprochement des mesures non conformes aux IFRS que sont le BAIIA et le BAIIA ajusté





EXERCICE CLOS LE

31 décembre 2023

EXERCICE CLOS LE

31 décembre 2022









Perte nette



$ (3,315)



$ (17,818) Ajout :







Frais d'amortissement

$ 1,592

$ 2,090 Coûts des fusions et acquisitions

$ -

$ 17 Charges financières

$ 1,513

$ 1,082 Autres bénéfices(1)

$ (211)

$ - Charges d'impôts sur les bénéfices (recouvrement)

$ (700)

$ (1,280) Dépréciation(2)

$ 178

$ 12,582 BAIIA(3)

$ (943)

$ (3,327) Ajout :







Rémunération fondée sur des actions

$ 341

$ 53 Changement dans la juste valeur des contreparties conditionnelles(4)



$ (820) Coûts non récurrents supplémentaires (économies)(5)

$ (538)

$ - BAIIA ajusté(3)

$ (1,140)

$ (4,094)

(1) Les autres bénéfices comprennent un gain issu de la comptabilisation initiale de l'investissement net dans la sous-location des bureaux de Montréal. (2) Dépréciation sur la cession des améliorations locatives provenant de la sous-location du bureau de Montréal par Carebook en 2023, et dépréciation hors trésorerie du fonds commercial et des actifs incorporels en 2022. (3) Mesures financières non conformes aux IFRS sans définitions normalisées en vertu des IFRS, qui peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS et ratios non conformes aux IFRS » pour une explication des éléments qui composent ces mesures financières non conformes aux IFRS et de leur utilité. (4) Le changement dans la juste valeur de la contrepartie conditionnelle est lié au changement dans le gain issu de la transaction de regroupement d'entreprises conclue avec CoreHealth pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La société utilise un modèle fondé sur des scénarios pour évaluer de manière indépendante les gains individuels et calculer la juste valeur du gain selon les probabilités de réussite attribuables à chaque scénario. (5) Les coûts non récurrents supplémentaires (économies) concernent les subventions reçues du gouvernement du Québec et de Prompt, un organisme fiduciaire du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 4,6 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc. (« InfoTech »), un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc. (« CoreHealth »), propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

www.carebook.com

Pour en savoir plus :

Relations avec les investisseurs de Carebook :

Olivier Giner, chef des finances

Courriel : [email protected]

Téléphone : 450-977-0709

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Hypothèses relatives aux perspectives financières

Nos perspectives financières reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne l'inflation, l'évolution des taux d'intérêt, les dépenses de consommation, les taux de change et d'autres conditions macroéconomiques; nous supposons que nos principales sources de revenus resteront conformes à nos attentes, que les clients adopteront nos solutions à une valeur contractuelle moyenne égale ou supérieure à nos prévisions, que nous pourrons fixer le prix de nos produits conformément à nos attentes et dégager des marges adéquates, que nous continuerons d'élargir avec succès nos gammes de produits et de solutions, que nos nouveaux produits seront adoptés par les clients et que notre clientèle continuera de s'élargir, que nous tirerons les bénéfices prévus des acquisitions réalisées, que nous pourrons attirer et retenir le personnel clé nécessaire pour réaliser nos plans, que nos attentes concernant les coûts, l'échéancier et l'incidence de nos initiatives de réduction des coûts sont réalistes, que nous pourrons gérer les désabonnements des clients et que le taux de désabonnement demeurera dans les limites prévues. Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l'incidence possible des acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du présent communiqué. Nos perspectives financières, y compris les diverses hypothèses sous-jacentes, constituent des énoncés prospectifs qui doivent être lus parallèlement à l'avis ci-dessous concernant les énoncés prospectifs. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que nos résultats, notre niveau d'activité, nos réalisations ou notre rendement réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés relatifs aux revenus, à nos perspectives pour l'exercice 2024 complet, à la stratégie de croissance de la société, aux attentes de la direction concernant la croissance des revenus et la gestion des coûts, à la conclusion de contrats et à la valeur globale des contrats récemment signés, et au chemin vers la rentabilité de la société. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à cerner des occasions attrayantes de fusion et acquisition, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, de la capacité de la direction à atteindre les objectifs de la rentabilité pour la société ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui peut être consulté sur SEDAR+ sous le profil de la société, à l'adresse www.sedarplus.ca . Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

