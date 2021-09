Attribution d'options d'achat d'actions au directeur général

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique et de soins virtuels, a annoncé aujourd'hui que la société a été prorogée (la « prorogation ») en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), et qu'elle ne sera donc plus régie par la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) à compter du 15 septembre 2021.

La prorogation a été approuvée par les actionnaires de la société à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 juin 2021 (l'« assemblée »). Les principaux effets de la prorogation sont exposés en détail dans la circulaire d'information de la direction pour l'assemblée datée du 18 mai 2021 (la « circulaire »). Des exemplaires de la circulaire et des documents relatifs à la charte pour la prorogation sont accessibles sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com.

Carebook annonce également qu'un total de 300 000 options d'achat d'actions ont été attribuées à M. Michael Peters, le nouveau directeur général de la société. Chaque option d'achat d'actions donne à M. Peters le droit d'acheter une action ordinaire du capital de la société (une « action ordinaire ») à un prix d'exercice de 0,89 $ par action ordinaire, et vient à échéance le 15 septembre 2031.

À la suite de ces attributions, la société a un total de 4 827 739 options d'achat d'actions en circulation (et jusqu'à 1 398 590 actions ordinaires demeurent disponibles aux fins d'émission dans le cadre du régime d'options d'achat d'actions de la société).

À propos de Carebook Technologies

Nous sommes axés sur la science. Nos solutions sont accessibles. Nous aidons les gens à prendre leur santé en main.

Avec la gamme de solutions numériques efficaces, très attrayantes et centrées sur le client de Carebook, les pharmacies, les employeurs et les assureurs offrent à leurs clients, à leurs employés et à leurs assurés la possibilité de prendre leur santé en main, à chaque étape. Carebook crée un nouveau modèle de soins de santé et sert actuellement plus de 3,5 millions de détenteurs de licence dans le monde. Établie à Montréal et dirigée par une équipe et un conseil d'administration ayant une vaste expérience des affaires et de l'industrie des soins de santé mondiales, Carebook est axée sur la science et la technologie, sa philosophie donne la priorité aux personnes et son objectif est de favoriser une approche de santé accessible et connectée pour tous. Le 6 avril 2021, Carebook a conclu l'acquisition d'InfoTech Inc., faisant affaire sous le nom de Wellness Checkpoint®. InfoTech est un chef de file mondial reconnu dans la gestion des risques liés à la santé et à la productivité. La plateforme logicielle exclusive d'InfoTech, Wellness Checkpoint, sa propriété intellectuelle et ses indicateurs sont soutenus par des analyses avancées et mettent l'accent sur la santé physique, la santé mentale et le mieux-être des employés, ainsi que sur l'effet de ceux-ci sur le travail et l'efficacité de l'entreprise. Le 6 août 2021, Carebook a réalisé l'acquisition de CoreHealth Technologies Inc. La plateforme de premier plan de CoreHealth permet la mise en œuvre des programmes de santé et de mieux-être de sociétés spécialisées dans le mieux-être en entreprise, de grands assureurs, de sociétés de conseil en ressources humaines, de fournisseurs de programmes d'aide aux employés, de systèmes de santé, de courtiers en régimes d'avantages sociaux collectifs et de grands employeurs. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », et les actions de la société se négocient également sur les marchés hors cote sous le symbole CRBKF, ainsi qu'à la Bourse de Francfort sous le symbole PMM1.

www.carebook.com

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et décrits à la rubrique 21 - Risk Factors dans la demande d'inscription de la société datée du 28 septembre 2020; ces documents peuvent être consultés sur SEDAR sous le profil de la société, à l'adresse www.sedar.com. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison. En outre, la situation actuelle et l'évolution future de la pandémie de COVID-19 pourraient faire en sorte que certaines des hypothèses et certains des renseignements du présent communiqué, ou les faits sur lesquels ces hypothèses sont fondées, diffèrent sensiblement des attentes précédentes, notamment en ce qui concerne la demande pour nos produits, la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité des matériaux, la mobilité et l'expédition des matériaux ou des produits, l'accès au capital d'emprunt et au capital de risque, et d'autres facteurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Carebook Technologies Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs de Carebook : Jeffrey Kadanoff, chef des finances, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 502-1135; Personne-ressource de Carebook pour les médias : Nick Clements, Vice-président - Marketing, Courriel : [email protected], Téléphone : 250 575-2360

Liens connexes

https://www.carebook.com/