MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - Carebook Technologies Inc. (« Carebook » ou la « société ») (TSXV: CRBK) (OTCPK: CRBKF) (XETRA: PMM1), un chef de file canadien qui fournit des solutions novatrices en matière de santé numérique, a annoncé aujourd'hui les résultats des votes de son assemblée générale annuelle des actionnaires, qui s'est tenue par webdiffusion (« l'assemblée »), le jeudi 13 juin 2024.

Élection d'administrateurs

Chaque candidat au poste d'administrateur dont le nom figure dans la circulaire d'information de la direction datée du 26 avril 2024 (la « circulaire ») a été élu au poste d'administrateur de la société pendant l'assemblée. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

Candidat au

poste

d'administrateur Résultat Votes

en faveur % de

votes en

faveur Votre

contre % de votes

contre Dr Sheldon Elman Élu 73 118 250 97,081 2 198 431 2,919 Stuart Elman Élu 75 077 631 99,683 239,050 0,317 Domenic Pilla Élu 75 301 881 99,980 14,800 0,020 Anne-Marie

Boucher Élue 75 304 581 99,984 12 100 0,016 Philippe Couillard Élu 75 301 881 99,980 14 800 0,020 Alasdair Younie Élu 75 074 931 99,679 241 750 0,321



Nomination de l'auditeur externe

Le cabinet MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. a été nommé auditeur externe de la société pour le prochain exercice, à la majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les actionnaires présents en personne ou représentés par procuration à l'assemblée ont voté comme suit :

Résultat Votes en

faveur % de votes en

faveur Abstentions %

d'abstention Résolution adoptée 75 301 881 99,980 14 800 0,020



À propos de Carebook Technologies

La plateforme de santé numérique de Carebook permet à ses clients et à plus de 4,5 millions de membres de prendre leur santé en main. Au cours de l'année 2021, la société a conclu les acquisitions d'InfoTech Inc., un chef de file mondial de la gestion des risques liés à la santé et à la productivité, et de CoreHealth Technologies Inc., propriétaire d'une plateforme de mieux-être de premier plan. En se combinant, ces entreprises créent une plateforme de santé numérique complète, offrant des outils d'évaluation ainsi qu'une technologie qui permet de fournir des solutions complémentaires. Les actions de Carebook sont négociées à la TSXV sous le symbole « CRBK », sur les marchés hors cote sous le symbole « CRBKF », et sur le marché ouvert de la Bourse de Francfort sous le symbole « PMM1 ».

www.carebook.com

Pour en savoir plus :

Relations avec les investisseurs de Carebook :

Olivier Giner, chef des finances

Courriel : [email protected]

Téléphone : 450-977-0709

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Avis concernant les énoncés prospectifs :

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs concernant Carebook, ses filiales et leurs activités, au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « planifie », « est prévu », « s'attend à », « planifié », « a l'intention de », « envisage », « anticipe », « croit », « propose » ou des variantes de ces termes ou de ces expressions (y compris des variantes négatives), ou indiquent que certaines mesures et certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « pourront » être prises, se produire ou se matérialiser. Ces énoncés se fondent sur les attentes actuelles de la direction de Carebook; ils sont basés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de Carebook estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes; il est donc préférable de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la société concernant des événements futurs en fonction des renseignements actuellement accessibles, et sont par nature soumis à des risques et à des incertitudes. Les situations et les événements prospectifs dont il est question dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire à certaines dates précisées ou ne pas se produire du tout, et peuvent différer sensiblement en raison de facteurs de risque connus et inconnus et d'incertitudes concernant la société, y compris de facteurs économiques, de la capacité de la direction à gérer et à diriger les activités de Carebook, de la capacité de la direction à cerner des occasions attrayantes de fusion et acquisition, de la capacité de la direction à intégrer avec succès les acquisitions réalisées de la société et à réaliser les synergies issues de ces acquisitions, de la capacité de la direction à mener à bien les études sur les produits, des marchés des actions en général et des risques associés à la croissance et à la concurrence, de la capacité de la direction à atteindre les objectifs de la rentabilité pour la société ainsi que des facteurs de risque indiqués dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui peut être consulté sur SEDAR+ sous le profil de la société, à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que Carebook ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont décrits par les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui étaient prévus, estimés ou attendus. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux renseignements et aux énoncés prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date de leur diffusion, et Carebook ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

SOURCE Carebook Technologies Inc.