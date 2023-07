Publication du premier mémoire sur les enjeux et sur les opportunités de l'éolien extracôtier au Canada.

GASPÉ, QC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Nergica, un centre de recherche en énergies renouvelables, dévoile aujourd'hui le premier mémoire portant sur les enjeux et sur les opportunités de l'éolien extracôtier au Canada. Le mémoire confirme la pertinence de l'éolien extracôtier en tant que source d'approvisionnement pour le Canada dans le cadre de son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et invite les gouvernements et l'industrie à se rallier à ses recommandations pour favoriser le développement de projets au pays.

Bien que l'énergie éolienne extracôtière joue un rôle croissant au sein du mix énergétique de plusieurs pays en Europe et en Asie, et plus récemment aux États-Unis, elle est encore inexploitée au Canada. Pourtant, le mémoire démontre que la région atlantique possède l'un des meilleurs potentiels éoliens au monde et la côte pacifique, de même que les Grands Lacs, présentent aussi un gisement important. Le Canada dispose également d'une expertise avérée dans des secteurs connexes pouvant lui permettre de devenir un leader mondial dans le domaine.

« Le Canada possède un gisement éolien extracôtier non exploité prometteur qui pourrait permettre de développer une importante capacité de production électrique, tout en générant des retombées économiques considérables. Le plus récent scénario de carboneutralité produit par la Régie de l'énergie du Canada indique que la demande d'électricité augmentera de 135 % de 2021 à 2050. Donnons-nous les moyens d'y arriver en s'appuyant sur l'expertise développée par l'industrie et par la main-d'œuvre canadienne dans les secteurs de l'énergie éolienne, des opérations en mer et de la construction navale notamment. Pour ce faire, nous invitons le gouvernement fédéral à faire preuve de leadership et à lancer la discussion pour développer une approche pancanadienne claire et cohérente, en collaboration avec les provinces et les nations autochtones concernées. »

- Frédéric Côté, directeur général chez Nergica

Dans le contexte actuel animé par des enjeux de sécurité énergétique et des impacts des changements climatiques, la diversification du mix énergétique, des moyens et des lieux de production devient d'autant plus essentielle. Ainsi, des spécialistes ont étudié la pertinence de développer des projets éoliens extracôtiers au Canada, en plus d'analyser les aspects techniques, technologiques et réglementaires propres à cette filière. Le mémoire se termine par une liste de quatre recommandations adressées principalement aux gouvernements et à l'industrie afin de favoriser le développement de projets au pays.

Recommandations du mémoire en bref :

Définir clairement les exigences réglementaires pour les projets éoliens extracôtiers. Favoriser une collaboration active avec les partenaires internationaux de l'industrie éolienne extracôtière . Encourager et soutenir les projets de développement éolien extracôtier au Canada. Soutenir la recherche et le développement.

Lien vers le mémoire : https://nergica.com/memoire-sur-la-pertinence-de-leolien-extracotier/

À propos de Nergica

Nergica est un centre canadien de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergies renouvelables à travers des activités de recherche, d'aide technique, de transfert technologique et d'accompagnement aux entreprises et aux collectivités. Sa mission : accélérer le développement et l'adoption des énergies renouvelables. Plus précisément, Nergica se spécialise dans le développement de solutions favorisant l'intégration des énergies renouvelables, l'optimisation de la performance des centrales éoliennes et solaires et le soutien à la croissance des PME. Nergica est actif depuis plus de 20 ans dans le domaine des énergies renouvelables.

