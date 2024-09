Transition énergétique : Nergica et la FQM s'unissent pour mieux outiller les municipalités

GASPÉ, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Nergica est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM), visant à accompagner les municipalités québécoises dans leurs projets d'énergies renouvelables. Cette entente stratégique permet de combiner l'expertise reconnue de Nergica avec l'expérience et les ressources de la FQM, pour offrir un soutien et des outils essentiels aux collectivités locales à travers le Québec.

Un impact réel sur le terrain

Grâce à ce partenariat, Nergica pourra œuvrer, de pair avec la FQM dans certains projets municipaux, notamment dans l'analyse de leurs besoins ou pour les outiller avec l'information pertinente pour l'analyse de projets. Le tout complété par des formations afin d'assurer une mise en œuvre optimale et efficiente de leurs projets d'énergies renouvelables, en se souciant des préoccupations et des enjeux locaux.

Ce partenariat renforce les capacités locales et contribuera à une transition énergétique plus ancrée dans les réalités locales et plus inclusive grâce aux engagements suivants :

-- Accroître la littératie en énergies renouvelables ;

-- Développer des ressources pédagogiques ;

-- Collaborer sur des groupes de travail ;

-- Accompagner les projets communautaires.

Une collaboration essentielle pour la transition énergétique

Alors que la transition énergétique devient une priorité nationale, les villes et les municipalités jouent un rôle déterminant dans la réalisation de celle-ci et dans la lutte aux changements climatiques. Le partenariat permet d'accompagner les membres de la FQM afin d'accroître leur littératie énergétique et faciliter leur prise de décision.

Depuis près de 25 ans, Nergica développe une expertise de pointe dans les énergies renouvelables, lui permettant d'agir comme référence scientifique pour les municipalités québécoises. De son côté, la FQM continue de soutenir ses membres en leur offrant l'expertise nécessaire pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs projets énergétiques locaux.

Citations

« Cette collaboration était essentielle pour ouvrir la voie à une participation plus active des municipalités québécoises dès les premières étapes des projets en énergies renouvelables et ainsi favoriser leur implication. Le rôle des municipalités dans l'adoption des énergies renouvelables nécessite des ressources adaptées et une compréhension approfondie des enjeux. En améliorant leur littératie énergétique, nous leur permettons de prendre des décisions éclairées et de mener à bien leurs projets de manière plus efficace. La transition énergétique du Québec doit être participative, collaborative, impliquant les communautés d'accueil et valorisant l'expertise locale. »

-Frédéric Côté, Directeur général de Nergica

« La Fédération québécoise des municipalités est fière de s'associer à Nergica pour promouvoir les connaissances et les recherches sur les énergies renouvelables au sein de nos municipalités. Grâce à cette collaboration, nous rendons ces innovations accessibles aux élus et aux intervenants municipaux, leur permettant ainsi de mieux comprendre et d'intégrer ces technologies dans leurs communautés. Ces outils, combinés à notre expertise interne à la FQM, permettent d'accompagner directement les municipalités dans la réalisation de leurs projets en énergies renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien ou du solaire. »

-M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

À propos de Nergica

Nergica est un centre canadien de recherche appliquée qui stimule l'innovation en matière d'énergies renouvelables à travers des activités de recherche, d'aide technique, de transfert technologique et d'accompagnement aux entreprises et aux collectivités. Sa mission : accélérer le développement et l'adoption des énergies renouvelables. Plus précisément, Nergica se spécialise dans le développement de solutions favorisant l'intégration des énergies renouvelables, l'optimisation de la performance des centrales éoliennes et solaires et le soutien à la croissance des PME. Adoptant une approche agnostique, le centre de recherche collabore avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur en énergie.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nergica.com.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fait entendre la voix des régions du Québec. Convaincue que la force du nombre peut faire la différence, la FQM réunit plus de 1 030 membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Elle leur accorde une priorité absolue et défend avec détermination leurs intérêts politiques et économiques. Elle favorise l'autonomie municipale, travaille activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et MRC. Le dynamisme, la créativité, ainsi que l'esprit de concertation et d'innovation qui animent les élus•es municipaux inspirent ses réflexions et façonnent ses actions au quotidien.

Pour en savoir plus, consultez le site fqm.ca.

