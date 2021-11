Carboneutralité au Québec - Québec et ArcelorMittal s'allient dans un projet qui réduira les GES de façon importante à l'usine de bouletage de Port-Cartier

GLASGOW, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec salue le projet d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada (ArcelorMittal) d'investir 205 millions de dollars à son usine de Port-Cartier, sur la Côte-Nord, pour modifier son procédé afin d'y produire uniquement des boulettes de fer à réduction directe à compter de 2025. L'entreprise doit bénéficier, pour un montant d'environ 80 millions de dollars, du Programme d'aide financière à l'investissement pour les consommateurs de grande puissance offert par le gouvernement du Québec.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du chef de la direction du groupe ArcelorMittal, M. Aditya Mittal, et du président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, M. Mapi Mobwano, en marge de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le climat qui se tient à Glasgow, en Écosse.

ArcelorMittal estime que ce projet permettra de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec de 200 000 tonnes d'équivalent CO 2 par an dès 2025, ce qui équivaut au retrait de plus de 57 600 véhicules sur les routes. Comparativement à la production de boulettes traditionnelles, les boulettes à réduction directe produites à Port-Cartier permettront également une réduction de GES chez les aciéries au Canada et ailleurs dans le monde. Estimée à plus de 2,7 mégatonnes d'équivalent CO 2 par an, cette réduction correspond à quelque 778 000 véhicules retirés des routes.

Citations :

« Avec ce projet, l'usine de Port-Cartier va devenir un des plus grands producteurs au monde de boulettes de fer à réduction directe. Le marché se dirige de plus en plus vers cette technologie. On s'assure donc qu'ArcelorMittal va continuer de créer de la richesse sur la Côte-Nord pour longtemps. On positionne nos régions au cœur de l'économie verte de demain. Mon message pour les entreprises qui se cherchent un endroit pour réduire leur GES, c'est : venez nous voir. On va vous accompagner pour réaliser vos projets rapidement. Le Québec est le meilleur endroit au monde pour investir dans l'économie verte. Pour bâtir ensemble un Québec plus vert, plus prospère et plus fier. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Nous sommes très fiers de lancer ce grand projet qui assurera la pertinence et la pérennité de notre usine de Port-Cartier pour l'ensemble des opérations du groupe ArcelorMittal.

Les boulettes à réduction directe que nous y produirons à partir de 2025 contiennent une très faible teneur en silice et une haute teneur en fer. Elles constitueront un produit hautement stratégique dans le cadre de la décarbonation entreprise par plusieurs aciéries qui convertissent leurs opérations vers des fours à arcs électriques, positionnant de ce fait notre usine de Port-Cartier comme une référence à l'échelle internationale. »

Mapi Mobwano, président et chef de la direction, ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Faits saillants :

Les boulettes à réduction directe sont utilisées dans le circuit de production de l'acier utilisant des fournaises à arc électrique, qui requiert des intrants présentant une teneur élevée en fer et une faible présence de silice. Ce mode de production est appelé à remplacer celui utilisant les hauts fourneaux, qui est plus polluant.

élevée en fer et une faible présence de silice. Ce mode de production est appelé à remplacer celui utilisant les hauts fourneaux, qui est plus polluant. Le projet d'investissement d'ArcelorMittal consiste à implanter un système de flottation qui permettra de réduire de manière importante la silice qui se trouve dans le concentré de fer et de produire une boulette de fer de très haute qualité.

ArcelorMittal doit bénéficier du Programme d'aide financière à l'investissement pour les consommateurs de grande puissance offert par le gouvernement du Québec. Une fois le dossier complété, cette aide, sous la forme d'une réduction de ses coûts d'électricité, devrait s'élever à non loin de 80 millions de dollars. L'aide est sujette à une bonification si certains critères concernant la réduction de GES sont atteints.

Filiales de ArcelorMittal, qui est un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) sont deux entités complémentaires situées sur la Côte-Nord du Québec.

s.e.n.c. (AMEM) sont deux entités complémentaires situées sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 642-5321, [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Cell. : 438 777-3777; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Annie Paré, Directrice - Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Cell. : 514 243-6263, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/