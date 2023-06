MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - Capital soins de santé Finchley a le plaisir d'annoncer la nomination de Pierre Beauparlant (Ph. D.) au poste de directeur général. Ce nouveau fonds des sciences de la vie appartient à la famille Goodman, propriétaire de Pharmascience, une entreprise pharmaceutique de médicaments génériques, qui offre également des produits spécialisés de source unique par l'entremise de sa division Pendopharm ainsi que des services bioanalytiques par l'intermédiaire de sa division Laboratoires Royalmount.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, Pierre possède de vastes connaissances et une expertise qui serviront au sein de l'organisation.

Avant de se joindre à Capital soins de santé Finchley, Pierre a occupé des postes de direction chez Sanderling Ventures, Novartis Pharmaceuticals et au sein de plusieurs entreprises biopharmaceutiques en phase de développement. Ses diverses expériences lui ont permis d'acquérir une compréhension profonde de l'ensemble du processus de développement de médicament, des découvertes à la commercialisation.

Tout au long de sa carrière, Pierre a su faire preuve de compétences exceptionnelles concernant la création, le financement et la gestion d'entreprises en phase de développement avec l'objectif d'élaborer de nouveaux traitements. Sa vision stratégique et son sens aigu des affaires ont joué un rôle de premier plan dans la réalisation de nombreux projets novateurs et de leur mise en marché.

Nous sommes convaincus que la vaste expérience et les réussites de Pierre lui permettront de jouer un rôle déterminant dans l'orientation de nos fonds de capital-risque en vue de cerner et d'assister les entreprises et les fonds d'investissement novateurs de l'industrie pharmaceutique. Sa direction renforcera notre engagement visant à favoriser l'innovation et à stimuler la croissance d'entreprises ayant le potentiel de transformer les soins aux patients.

Nous sommes heureux d'accueillir Pierre et nous nous réjouissons des précieuses contributions qu'il apportera à notre mission, qui est de soutenir le développement et la commercialisation de nouveaux traitements améliorant la vie des patients dans le monde entier. Le tout, en tirant profit de l'expertise de Pharmascience en matière de bioanalytique et de fabrication, en mettant ces services accessibles aux entreprises du portefeuille Capital soins de santé Finchley.

À propos de Capital soins de santé Finchley

Capital soins de santé Finchley (CSSF) est un fonds de capital-risque canadien créé en 2022 qui se spécialise dans les investissements en sciences de la vie, un secteur en constante évolution. Avec sa passion pour moderniser les soins de santé et son dévouement à favoriser l'innovation, CSSF est engagé à appuyer les entreprises qui développent de nouveaux médicaments ou des médicaments révolutionnaires, ainsi qu'investir dans d'autres fonds de capital-risque œuvrant dans le secteur des sciences de la vie.

CSSF investit dans des entreprises qui repoussent les limites de la recherche et du progrès médical, avec une attention particulière portée à celles qui élaborent de nouveaux traitements. CSSF est à l'affût d'occasions où des technologies de pointe et des idées novatrices ont le potentiel de répondre à plusieurs besoins médicaux non satisfaits et de révolutionner les soins aux patients. L'organisation investit également dans des fonds de capital-risque qui se spécialisent dans les sciences de la vie, en tirant parti de leur expertise et réseau afin d'accéder à une vaste gamme de possibilités d'investissement. Cette approche permet à CSSF de détenir un portefeuille diversifié tout en profitant des connaissances spécialisées et des capacités de diligence raisonnable de ces partenaires d'investissement.

À propos de Pharmascience

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 50e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2022, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2023, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2023, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work pour la deuxième année consécutive.

