TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (Capital RF) annonce qu'à la suite d'un processus de sélection et de nomination interne, David Porter a été élu pour occuper le siège du conseil d'administration laissé vacant par le précédent conseiller titulaire, Marc Dalpé. M. Porter se joindra au conseil à compter du 1er janvier 2023.

L'entreprise a invité ses 914 employés, conseillers et équipes de conseillers à participer à la sélection d'un directeur désigné des CP qui sera nommé au conseil d'administration. Les six conseillers de Patrimoine Richardson suivants se sont présentés au second tour des élections : Stephen Cudmore (Charlottetown), Brad Gustafson (Calgary), Rosemary Horwood (Toronto), Susan O'Brien (Calgary), David Porter (Edmonton) et Francis Sabourin (Montreal). Stephen Cudmore et David Porter ont été élus au tour de scrutin final par des équipes de conseillers représentant 82 % du total de biens administrés, ainsi que 383 employés qui les soutiennent. Le conseil a approuvé les deux candidats après avoir fait preuve de diligence raisonnable et un vote final auprès de la même circonscription a permis d'élire M. Porter.

« En ouvrant le vote à tous les employés actifs, nous avons offert un privilège unique à tous les membres de notre société. En tant que nominé au conseil, il était approprié qu'ils aient un vote. J'ai été particulièrement surpris par le niveau d'enthousiasme et d'engagement dont j'ai été témoin tout au long du processus. J'ai également été incroyablement impressionné par le niveau des candidats qui ont participé », déclare Don Wright, président du conseil d'administration de Capital RF.

« David est prêt pour ce poste », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction, Capital RF. « Il a 20 ans d'ancienneté et gère une société importante. Il a de l'expérience en tant que membre de conseils d'administration dans les secteurs privés et à but non lucratif. Les passions personnelles et professionnelles de David, au-delà de son rôle de conseiller, l'ont conduit sur la voie de la formation des dirigeants, de la gouvernance des conseils d'administration et de la valeur qu'ils apportent. Il sera un excellent contributeur. »

David Porter ajoute : « La voix du conseiller a toujours été particulièrement importante ici et ce rôle garantit que nous continuerons à élever notre culture axée sur la valorisation sincère et le soutien des conseillers et de nos équipes. »

La société a également annoncé la création d'un nouveau conseil consultatif des PDG qui sera composé de représentants des conseillers de tout le pays et des cinq conseillers qui se sont présentés aux élections. Le conseil se réunira quatre fois par an pour fournir une rétroaction directe et des conseils qui aideront Patrimoine Richardson à continuer d'améliorer l'expérience globale des conseillers et des clients.

À propos du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34.6 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31octobre 2022) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

