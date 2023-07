Les titres à revenu fixe sous gestion ont doublé au cours des dix dernières années, faisant de Capital Group un des plus importants gestionnaires actifs d'obligations au monde.

TORONTO, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Capital Group, l'un des gestionnaires actifs de placements les plus importants et les plus aguerris au monde, avec des actifs sous gestion d'environ 2 300 G$ US, célèbre 50 ans d'investissement en titres à revenu fixe. Au cours des dix dernières années, Capital Group a plus que doublé la taille de ses titres à revenu fixe sous gestion à l'échelle mondiale pour atteindre environ 470 G$ US1, grâce à une large gamme de stratégies axées sur les titres à revenu fixe et des solutions de portefeuille qui visent à obtenir des résultats supérieurs constants et à long terme pour répondre aux besoins des clients.

« Depuis 1973, et surtout au cours des dix dernières années, nous avons investi considérablement dans nos talents, nos processus d'investissement, notre technologie, nos systèmes de gestion des risques et nos offres d'obligations afin d'accroître notre empreinte mondiale et faire bénéficier de nos résultats de placements à de nouveaux investisseurs à travers le monde », déclare Mike Gitlin, chef mondial des titres à revenu fixe chez Capital Group.

Capital Group a commencé ses activités de placement dans les titres à revenu fixe aux États-Unis en 1973 et compte aujourd'hui plus de 230 employés dans ce domaine, basés à Los Angeles, New York, Londres et Singapour. Au Canada, la société propose trois fonds obligataires, comprenant le Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadienMC (Canada), le Fonds Capital Group revenu multisectorielMC (Canada), et le Fonds Capital Group obligations mondialesMC (Canada).

« Les titres à revenu fixe peuvent jouer quatre rôles importants dans le portefeuille d'un investisseur, parmi lesquels sont la diversification par rapport aux actions, la préservation du capital, le revenu et la protection contre l'inflation. Notre solide expérience en matière de gestion de catégories d'actifs à travers les différentes conjonctures de marché se veut rassurante pour les investisseurs canadiens », indique Rick Headrick, président de Capital Group au Canada.

« Au cours de mes 40 années de service, les titres à revenu fixe ont pris de plus en plus d'importance au sein de notre entreprise, affirme Tim Armour, président du conseil et chef de la direction de Capital Group. Je suis fier de la solidité de notre équipe de gestion des titres à revenu fixe et de la confiance que nos investisseurs témoignent à l'égard de nos capacités de gestion de long terme de ces titres ». « Nous existons pour nos clients et poursuivrons notre évolution sur les 50 prochaines années dans le but de continuer à répondre à leurs besoins. C'est notre promesse », précise M. Gitlin.

Pour en savoir plus sur les services et les stratégies de placement liés aux titres à revenu fixe de Capital Group, consultez ce lien.

1 Actifs sous gestion au 31 mars 2023



À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 31 mars 2023, Capital Group gérait près de 2 300 G$ US en actions et titres à revenu fixe pour le compte de millions de particuliers et d'investisseurs institutionnels dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Pour plus d'informations, consultez capitalgroup.com/ca/fr.

