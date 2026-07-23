Capital Group Canada lance trois FNB d'actions à gestion active à la Bourse de Toronto (TSX)

La gamme de FNB actifs compte désormais cinq FNB d'actions et deux FNB de titres à revenu fixe, conçus pour former le cœur des portefeuilles de placement

TORONTO, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») lance trois nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) actifs qui font leur entrée aujourd'hui à la Bourse de Toronto (TSX). Ces trois stratégies d'actions sont conçues pour offrir des options aux investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles au moyen d'expositions hors du marché canadien, notamment aux titres américains, internationaux et des marchés développés.

Les nouveaux FNB actifs sont les suivants :

CAPU -- FNB Capital Group Sélect actions américaines (Canada) : Fournir une croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d'émetteurs des États-Unis.

: Fournir une croissance du capital et du revenu à long terme principalement au moyen de placements dans des actions ordinaires d'émetteurs des États-Unis. CAPN -- FNB Capital Group Sélect actions internationales développées (Canada) : Fournir une croissance du capital raisonnable au moyen de placements effectués principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs des marchés développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

: Fournir une croissance du capital raisonnable au moyen de placements effectués principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs des marchés développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. CAPQ -- FNB Capital Group Sélect actions mondiales développées (Canada) : Fournir une croissance du capital raisonnable au moyen de placements effectués principalement dans des titres de capitaux propres d'émetteurs des marchés développés.

« Alors que la demande de FNB ne cesse de croître, notre gamme élargie donne aux investisseurs plus d'occasions d'accéder à l'approche distinctive de Capital Group en matière de gestion active, notamment grâce à nos solides capacités de recherche et à notre système à multiples gestionnaires de portefeuille, déclare Rick Headrick, président de Capital Group Canada. Forts de plus de 90 ans d'expérience et étant l'un des plus importants gestionnaires de placements actifs au monde, nous pouvons faire profiter les investisseurs de notre envergure mondiale et offrir des FNB actifs à frais concurrentiels conçus pour former le cœur du portefeuille d'un investisseur. »

« Nos clients nous indiquent qu'ils cherchent des occasions au-delà des frontières pour bâtir des portefeuilles diversifiés, ajoute Angela Shim, chef de la stratégie et du développement des produits à Capital Group Canada. Ces trois stratégies d'actions élargissent l'offre de base de Capital Group Canada en actions américaines, internationales et mondiales, offrant aux investisseurs des solutions flexibles qui peuvent les aider à composer avec les marchés mondiaux tout en gardant le cap sur leurs objectifs de placement à long terme. »

Les trois FNB ont clôturé leur offre initiale de parts le 22 juillet 2026.

Ces ajouts portent à sept le nombre de FNB dans la gamme de Capital Group Canada, qui s'appuie sur le lancement antérieur de deux FNB d'actions et deux FNB de titres à revenu fixe. Tous les détails sur la gamme complète des FNB actifs de Capital Group Canada sont accessibles ici.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie, et qui fêtera son 100e anniversaire en 2031. Sa stratégie à long terme demeure inchangée : elle s'appuie sur une mission claire, celle d'améliorer la vie des gens en investissant avec succès. Capital Group compte plus de 9 000 employés répartis dans 34 bureaux à l'échelle mondiale. Elle gère 3 600 G$ US d'actifs pour des millions de clients institutionnels et de gestion de patrimoine à travers le monde*.

* Au 30 juin 2026.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr

SOURCE Capital Group Canada

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