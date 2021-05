La société annonce également des changements aux gestionnaires de portefeuille de sa stratégie Revenu fixe essentiel plus canadien

TORONTO, le 19 mai 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group ») ajoute un nouveau palier de frais de gestion au Fonds Capital Group actions mondialesMC (Canada) (« Fonds actions mondiales ») pour confirmer son engagement de longue date à baisser les coûts pour les investisseurs.

À compter du 1er juin 2021, un nouveau palier tarifaire moins élevé s'appliquera aux frais de gestion du Fonds actions mondiales pour les actifs dépassant 11,5 G$. Les paliers tarifaires permettent à Capital Group de retransmettre les économies d'échelle aux investisseurs au fur et à mesure que les actifs augmentent.

« Chez Capital Group, notre objectif est de fournir un accès à notre réseau mondial de professionnels en placement chevronnés tout en maintenant les frais aussi bas que possible, » a déclaré Rick Headrick, président de Capital Group au Canada. « Investir sur le long terme est au centre de notre mission. À titre de gestionnaire actif, nous veillons à améliorer les résultats en portant une attention particulière au risque et à la bonne gouvernance, notamment avec des frais bas. »

Taux des frais de gestion annuels du Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)

Paliers tarifaires Séries A et T4 Série D Séries F et F4 Jusqu'à 500 M$ 1,80 % 1,05 % 0,80 % Plus de 500 M$ et jusqu'à 1,5 G$ 1,75 % 1,00 % 0,75 % Plus de 1,5 G$ et jusqu'à 3,5 G$ 1,71 % 0,96 % 0,71 % Plus de 3,5 G$ et jusqu'à 6,5 G$ 1,685 % 0,935 % 0,685 % Plus de 6,5 G$ et jusqu'à 11,5 G$ 1,665 % 0,915 % 0,665 % Plus de 11,5 G$ (au 1er juin 2021) 1,650 % 0,900 % 0,650 %

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») d'un fonds comprend les frais de gestion, les charges d'exploitation (y compris les frais d'administration fixes) et les taxes et les impôts sur ces frais. Des frais moins élevés entraînent un RFG plus bas, ce qui peut améliorer les résultats pour les investisseurs. Le nouveau palier tarifaire plus bas s'harmonise à notre pratique de prendre les décisions en fonction de ce que Capital Group estime être le meilleur intérêt à long terme des investisseurs.

Changements apportés à l'équipe de gestion du Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadienMC (Canada)

En plus d'annoncer le nouveau palier tarifaire pour les frais de gestion du Fonds actions mondiales, Capital Group annonce également des changements à l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien (Canada). À compter du 1er juillet 2021, le gestionnaire de portefeuille Thomas H. Høgh se retirera du mandat.

Les gestionnaires de portefeuille suivants poursuivent leur soutien au mandat :

Timothy Ng (15 ans d'expérience, en poste à Los Angeles )

(15 ans d'expérience, en poste à ) Thomas Reithinger (10 ans d'expérience, en poste à Londres, R.-U.)

Thomas Høgh (34 ans d'expérience, en poste à Londres) poursuivra ses tâches de gestionnaire de portefeuille pour le Fonds Capital Group obligations mondialesMC (Canada) et le Fonds Capital Group équilibré mondialMC (Canada).

Capital Group a recours à une méthode distinctive pour gérer ses portefeuilles appelée le système CapitalMC, lequel a été développé par la société il y a plus de 60 ans. Ce système propose une combinaison d'approches de professionnels en placement, de niveaux d'expérience, d'horizons et de domaines de spécialisation complémentaires. L'un de ses avantages est que les changements apportés à la composition d'une équipe de gestionnaires de portefeuille perturbent moins la stratégie globale que s'il s'agissait d'un système dépendant d'un seul gestionnaire. Le départ ou l'arrivée d'un gestionnaire au sein d'une stratégie s'effectue de manière ordonnée, chaque stratégie étant conçue de manière à assurer une continuité à long terme grâce à une équipe de décideurs. Ces changements peuvent s'effectuer avec un minimum de perturbations dans les activités quotidiennes et l'objectif global de la stratégie.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, l'organisation de Capital Group axe tous ses efforts afin de procurer des résultats supérieurs pour les investisseurs à long terme à l'aide de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, un travail de recherche rigoureux et une responsabilité individuelle. Au 31 décembre 2020, Capital Group gère plus de 2 000 G$ US en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des spécialistes des titres à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte des trois groupes de placement en actions.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr

SOURCE Capital Group Canada

Renseignements: Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185 ; Maggie Hall, Kaiser & Partners, [email protected], (416) 473-2495