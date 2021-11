MONTRÉAL, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Capital Desjardins inc. annonce qu'elle remboursera par anticipation, la totalité de ses billets de premier rang série J en circulation, d'un montant de 500 millions $, portant intérêt de 4,954 % et venant à échéance en 2026.

Ces billets seront remboursés par anticipation le 15 décembre 2021 à un prix égal à leur capital, plus les intérêts courus et non versés jusqu'au 15 décembre 2021 exclusivement.

À propos de Capital Desjardins

Capital Desjardins est une filiale en propriété exclusive de la Fédération des caisses Desjardins du Québec dont l'unique objet est d'émettre ses propres titres sur les marchés financiers et d'en investir le produit dans des titres émis par les caisses Desjardins.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

