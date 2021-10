Plus de 3 000 conseillers IG Gestion de patrimoine dans tout le Canada utiliseront l'application numérique de CapIntel pour offrir aux clients des propositions sur mesure et bien plus encore

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 20 oct. 2021 /CNW/ - CapIntel, chef de file dans le secteur de la technologie financière qui amène les services financiers à un niveau supérieur afin de créer de la richesse pour tout le monde, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec IG Gestion de patrimoine (IG). Les deux organisations uniront leurs efforts pour accroître la capacité des conseillers IG d'offrir rapidement et simplement des conseils et des propositions plus transparents qui répondent aux besoins uniques des clients.

Créée en 2017 et utilisée par plus de 9 000 conseillers, la plateforme de CapIntel simplifie les tâches fastidieuses afin que les conseillers puissent se concentrer sur la prestation de conseils de premier ordre en matière de gestion globale de patrimoine. Les tâches qui prennent beaucoup de temps aux conseillers sont notamment l'analyse des placements détenus par le client, la comparaison des placements et l'élaboration d'une proposition. La plateforme de CapIntel facilite la gestion de ces tâches.

Grâce au partenariat entre CapIntel et IG, les conseillers IG auront accès à une application numérique puissante en temps réel.

« Nous cherchons constamment des moyens d'améliorer les outils et ressources dont disposent nos conseillers afin de répondre efficacement aux besoins en constante évolution de nos clients, souligne Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. CapIntel est le partenaire idéal pour nous. Ils sont aussi passionnés que nous lorsqu'il s'agit de mettre à profit la technologie pour améliorer l'expérience des conseillers et des clients. Nous avons très hâte de déployer cette plateforme qu'utiliseront plus de 3 000 conseillers IG au Canada. »

Ce qui distingue la nouvelle expérience client créée par CapIntel, c'est la capacité de présenter des propositions personnalisées plus claires, qui correspondent directement au profil de risque du client. Ces propositions créeront des occasions de collaboration accrue entre les conseillers et les clients. L'intégration de la gestion de la conformité dans cette plateforme permet aux conseillers de personnaliser les présentations aux clients tout en répondant aux normes de conformité, et de faire ensuite le suivi des principaux points de contrôle des réformes axées sur le client.

« IG Gestion du patrimoine est à l'avant-garde pour ce qui est de prévoir les changements dans les attentes des clients et les exigences réglementaires et d'y répondre. Nous sommes fiers de voir que notre solution aidera les conseillers IG à intégrer ces changements dans leurs activités, indique James Rockwood, chef de la direction de CapIntel. Grâce à notre solution, les conseillers seront en mesure de s'adapter plus efficacement aux réformes axées sur le client. Elle favorise la collaboration avec les clients et la transparence des placements. »

IG Gestion du patrimoine et CapIntel prévoient déployer cette année l'application dans le réseau des conseillers.

À propos de CapIntel

Chef de file dans le développement d'applications Web intuitives à l'intention des professionnels de la finance, CapIntel est une entreprise de technologie financière établie à Toronto. Fondée en 2017, CapIntel s'est donné comme mission d'amener les finances personnelles à un niveau supérieur, principalement en faisant fructifier le patrimoine au moyen des placements. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un meilleur service à leurs clients, afin que ceux-ci aient une meilleure compréhension de leurs placements et se sentent rassurés de savoir que leur avenir est entre bonnes mains. Avec plus de 9 000 conseillers et trois des cinq grandes banques canadiennes sur sa plateforme, CapIntel transforme l'expérience conseiller-client.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG Gestion de patrimoine offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils avec 114 milliards de dollars au 30 septembre 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 265,2 milliards de dollars au 30 septembre 2021.

