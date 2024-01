Capacités étendues de R-D : ICP DAS - BMP présentera un large éventail de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale au salon MD&M West 2024 aux États-Unis

HSINCHU, 26 janvier 2024 /CNW/ - ICP DAS - BMP, le premier fournisseur asiatique de polyuréthane thermoplastique (TPU) de qualité médicale, fera ses débuts aux États-Unis lors du salon MD&M West. À compter de 2024, l'entreprise présente une gamme complète de séries de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale supérieure aux plus grands experts et à un millier de fournisseurs de l'industrie médicale.

Capacités étendues de R-D : ICP DAS – BMP présentera une gamme complète de polyuréthane thermoplastique de qualité médicale au salon MD&M West 2024, aux États-Unis

Les produits présentés lors du salon sont Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) et Arothane™ (série ARP). Chaque série de polyuréthane thermoplastique est offerte en différents pourcentages de dureté et de charge des agents de remplissage radioopaque (tungstène/sulfate de baryum), ce qui permet aux clients de choisir l'ajustement parfait pour fabriquer divers appareils médicaux.

Les appareils d'imagerie médicale sont essentiels pour les traitements médicaux. À l'aide de la polymérisation in situ, l'équipe de spécialistes a formulé des granulés de polyuréthane thermoplastique contenant 20 % et 40 % de sulfate de baryum pour toutes les séries. De plus, la série ALC contenant 30 % de sulfate de baryum est également disponible.

En outre, l'équipe a introduit les séries ARP-W et ALP-W chargées de 30 à 80 % de tungstène pour la production de dispositifs de petite dimension ou à paroi mince. Les produits de polyuréthane thermoplastique remplis de tungstène offrent une imagerie exceptionnelle, ce qui en fait des options optimales pour la fabrication d'appareils médicaux peu invasifs.

Ensuite, ICP DAS - BMP lancera les séries EARP et EALP avec une grande dureté, une excellente résistance à la chaleur et une capacité de traitement supérieure. L'entreprise accorde également la priorité à la « gestion de la qualité » pour chaque lot de polyuréthane thermoplastique en effectuant des contrôles de qualité et des tests de traitement rigoureux, et met en œuvre des solutions d'usine intelligentes avec amélioration continue pour assurer des « délais de livraison courts ».

Les fabricants d'appareils médicaux du monde entier ont adopté les produits de polyuréthane thermoplastique de ICP DAS - BMP après une évaluation et des essais approfondis. En fournissant un solide support après-vente et des options pour les petites quantités de commandes, spécialement pour les premières étapes du développement du produit, ICP DAS - BMP accélère le développement commercial à l'échelle mondiale et crée une situation gagnant-gagnant pour les clients et l'entreprise.

Lors du MD&M West 2024, explorez plus avec ICP DAS - BMP au kiosque 947 (hall E) du Convention Center d'Anaheim, du 6 au 8 février.

À propos d'ICP DAS - BMP

ICP DAS - BMP, un fabricant et fournisseur de polyuréthane thermoplastique certifié ISO 13485 à Taïwan, possède des laboratoires dédiés et propose des séries de polyuréthane thermoplastique certifiées USP de classe VI ou ISO 10993 : ISO 10993-4 pour les essais d'hémocompatibilité, ISO 10993-5 pour les essais de cytotoxicité, ISO 10993-6 pour les retombées locales après l'implantation, ISO 10993-10 pour les essais de sensibilisation cutanée, ISO 10993-11 pour les essais de toxicité systémique et ISO 10993-23 pour les essais d'irritation. Les produits sont également conformes aux normes REACH et RoHS.

Pour en savoir plus : https://bmp.icpdas.com/

Pour les produits de polyuréthane thermoplastique et les demandes de renseignements: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2323419/Extensive_R_D_Capabilities_ICP_DAS___BMP_to_Showcase_a_Full_Range_of_Medical_Grade_TPU_at_MD_M_West.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2261949/4505556/ICP_DAS___Logo.jpg

SOURCE ICP DAS