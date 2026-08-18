Cap sur la rentrée avec la STL : de nouveaux horaires d'autobus dès le 22 août

LAVAL, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- La Société de transport de Laval (STL) annonce l'entrée en vigueur des nouveaux horaires d'autobus pour la saison automnale à compter du samedi 22 août. Consultez-les dès maintenant sur notre site Web pour planifier vos déplacements.

En effet, des ajustements ont été apportés au service afin de répondre à la demande et à l'achalandage sur le réseau. Les lignes complémentaires 226, 244 et 251 reprendront du service et des voyages supplémentaires seront ajoutés notamment sur les lignes 26, 42, 65, 144 et 151.

Prenez rendez-vous pour renouveler votre carte OPUS avec photo

Vous êtes étudiants? Il est maintenant possible de prendre rendez-vous à la billetterie du terminus Montmorency ou du terminus Cartier pour obtenir une carte OPUS avec photo ou la renouveler et ainsi éviter les longues files d'attente. Choisissez une date et une heure, préparez vos documents, puis présentez-vous au moment choisi. Vos titres de transport déjà achetés seront automatiquement transférés sur votre nouvelle carte OPUS.

En tout temps, vous pouvez acheter et recharger des titres sur votre carte OPUS à partir de votre téléphone intelligent grâce à l'application Chrono. Téléchargez-la gratuitement.

Jours fériés

Les horaires d'autobus sont modifiés lors des jours fériés. Voici les changements à retenir cet automne :

7 septembre (fête du Travail) : service du dimanche

12 octobre (Action de grâce) : service du samedi

Laissez-vous transporter par la STL et Co-Motion

Cet été, l'auteur-compositeur-interprète Thierry Larose nous a fait vibrer en offrant une prestation musicale unique à bord d'un autobus. Visionnez la capsule.

La STL et Co-Motion s'unissent afin de vous encourager à privilégier le transport collectif pour profiter pleinement des spectacles qui animent le territoire lavallois.

À votre tour de vous laisser transporter vers vos prochains événements culturels en bus.

Des événements pour petits et grands

Saviez-vous que le STL offre un service de navettes vers plusieurs événements lavallois? Montez à bord pour participer à la Fête de la famille ou assister à une partie de soccer des Roses ou du FC Supra au Stade Boréale. Découvrez notre offre de service : stlaval.ca/evenements

Le retour des bonnes habitudes

Profitez du retour en classe pour adopter de bons comportements. Préparez votre mode de paiement avant de monter à bord, portez des écouteurs dans l'autobus et retirez votre sac à dos pour faire de la place aux autres. Chaque action contribue à une expérience plus agréable pour toutes les personnes à bord. Pour en savoir plus : stlaval.ca/conseils

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de près de 1 100 employées et employés, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 50 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. STLaval.ca

SOURCE Société de transport de Laval

Source : Anne-Sophie Harrois, Conseillère, Communications et affaires publiques, Société de transport de Laval, [email protected]