Cap sur de nouveaux horizons : AIR MILES dévoile sa nouvelle plateforme de réservation de voyages

Les améliorations apportées à Voyages AIR MILES permettent aux adhérents d'obtenir plus de milles, tout en leur offrant la souplesse d'une plateforme de réservation tout-en-un

TORONTO, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Avec la reprise tant attendue des voyages, le Programme de récompense AIR MILESMD (AIR MILES) annonce le lancement de Voyages AIR MILES, une toute nouvelle plateforme de réservation. Ce portail innovant et amélioré permet aux adhérents de réserver tous leurs voyages en un seul endroit et offre des possibilités d'obtenir des milles sans précédent, avec un choix plus large et une souplesse accrue.

Voyages AIR MILES AIR MILES a introduit de nouvelles façons d'accumuler des milles et se démarque de la concurrence en redonnant aux adhérents jusqu'à 12,5 % de la valeur du voyage réservé*. Voyages AIR MILES redonne le choix aux adhérents en leur permettant de choisir leur mode de paiement. Ils peuvent payer leur voyage par carte de crédit et obtenir ainsi des milles, ou bien avec des milles Rêves pour couvrir le prix des vols, de la location de voiture, de l'hébergement et plus encore. Les adhérents peuvent encore combiner ces deux méthodes pour continuer d'accumuler des milles tout en utilisant ceux qu'ils ont déjà. Enfin, les adhérents auront bientôt la possibilité de payer par financement (lancement plus tard cette année).

Au-delà du choix et de la souplesse, Voyages AIR MILES offre plus de valeur au Programme en général. Par exemple :

Des taux de cumul avantageux pour les réservations d'éléments de voyage individuels (varient selon le statut d'adhérent Onyx, Or ou Bleu)

Jusqu'à 5x les milles sur les réservations regroupant plusieurs éléments de voyage (p. ex., vols et hébergement ou vols et location de voiture)

Valeur accrue pour les adhérents qui paient avec une carte Mastercard BMO AIR MILES ou une carte Mastercard BMO AIR MILES World Elite, car ils obtiendront également 3x les milles sur le montant réglé par carte

Partenaires de voyage supplémentaires comme des compagnies aériennes internationales et domestiques, ainsi que des hébergements alternatifs comme des hôtels en formule tout compris ou des maisons de vacances

Plus d'options de voyage comme des visites, des excursions, des billets pour des parcs d'attractions et plus encore, tout ça pour offrir aux adhérents un large éventail d'expériences de voyage dans le monde entier

La souplesse de tout réserver sur une seule plateforme (vols, hébergement et extras)

AIR MILES travaille avec des compagnies aériennes, des hôtels et des agences de location de voitures qui sont des chefs de file sur le marché, et élargit continuellement sa liste de fournisseurs de voyages de confiance afin d'enrichir l'offre de produits pour les adhérents sur la nouvelle plateforme. Après avoir réservé avec Voyages AIR MILES, les adhérents sont invités à utiliser les milles obtenus pour des indispensables du quotidien comme du carburant ou de l'épicerie avec des milles ArgentMC, ou pour des articles, des expériences et plus de voyages avec des milles RêvesMC.

« Les améliorations que nous avons apportées à notre plateforme de réservation de voyages changent la donne pour les adhérents, conformément à l'engagement renouvelé d'AIR MILES d'investir toujours plus dans de nouvelles façons d'accumuler et d'utiliser des milles », affirme Shawn Stewart, président du Programme de récompense AIR MILES. « Voyages AIR MILES a été amélioré afin d'assurer une expérience de réservation de voyage exceptionnelle et transparente, offrant la possibilité d'obtenir des primes de voyage la plus avantageuse sur le marché et soulignant la valeur accrue dont profitent les adhérents AIR MILES. »

Pour en savoir plus sur Voyages AIR MILES, veuillez visiter le https://bit.ly/VoyagesAIRMILES .

* Sur la base d'un adhérent Onyx qui combine des produits de voyage et paie avec une carte Mastercard BMO AIR MILES World Elite.

À propos du Programme de récompense AIR MILES

Le Programme de récompense AIR MILES est le programme de fidélisation le plus connu au Canada, avec près de 10 millions de comptes d'adhérent actifs, représentant plus de la moitié des ménages canadiens.

Les adhérents AIR MILES obtiennent des milles auprès de plus de 300 des plus grandes marques canadiennes, internationales et en ligne, et dans des milliers de magasins de vente au détail et de services dans tout le pays. Cette activité agit comme le moteur de notre actif de données inégalé qui, avec des capacités d'analyse et de marketing de classe mondiale, permet aux clients d'accélérer leurs activités de marketing et leur retour sur investissement. Ce programme de fidélisation unique en son genre offre aux adhérents de la souplesse et du choix dans l'utilisation de leurs milles pour obtenir des récompenses convoitées, comme des articles divers, des voyages, des événements ou des attractions; ou pour se récompenser instantanément sur les achats du quotidien, en ligne ou en magasin, avec Argent AIR MILES chez les partenaires participants.

SOURCE AIR MILES Reward Program

Renseignements: Allie Martin, [email protected], 905-749-0228