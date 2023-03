Les festivités se concluront par la Soirée des Prix JUNO, le dimanche 24 mars

TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que les Prix JUNO reviennent au Canada atlantique pour leur deuxième visite à Halifax (Kjipuktuk) en mars 2024. La ville portuaire historique de la côte est du Canada possède une scène musicale éclectique et riche en histoire qui est prête à accueillir la plus grande fête de la musique au Canada. Halifax accueillera de populaires événements pendant la Semaine des JUNO du 20 au 24 mars 2024. La 53e Soirée des Prix JUNO sera depuis le Scotiabank Centre le dimanche 24 mars 2024.

Les Prix JUNO se déroulent dans la capitale de la Nouvelle-Écosse pour la première fois depuis 2006, année où Pamela Anderson avait animé la soirée. Les festivités reviennent avec le soutien de la province de Nouvelle-Écosse, de la municipalité régionale de Halifax et du comité hôte 2024. Pour avoir un accès privilégié aux informations sur la vente des billets de la télédiffusion des Prix JUNO et aux mises à jour, inscrivez-vous sur junoawards.ca/halifax.

« La scène musicale de la côte est du Canada produit depuis toujours des musiciens hors pair, a déclaré Allan Reid, président-directeur général, CARAS/Les Prix JUNO. Halifax est un paradis pour les amateurs de musique. Les mélomanes peuvent assister à des concerts sept jours sur sept dans les pubs et les salles de concert réputés de la ville. Nous avons hâte de braquer à nouveau les projecteurs des JUNO sur la scène musicale diversifiée de la ville et de célébrer ce que notre pays a de mieux à offrir, dans la plus pure tradition des Maritimes. »

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, est honoré d'accueillir les Prix JUNO à Halifax. « La musique et les arts font partie intégrante de l'histoire la Nouvelle-Écosse. Nous aimons aller voir des spectacles et nous savons comment faire la fête! La Semaine des JUNOS est une merveilleuse occasion pour les musiciennes et musiciens de talent de la Nouvelle-Écosse et pour toute l'industrie de participer à cette célébration nationale. »

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE CARAS/The JUNO Awards

Renseignements: Catherine Poirier, Nat Corbeil, [email protected]