DENVER, 18 mars 2025 /CNW/ - Le train de luxe Canyon Spirit étend ses Rocheuses à la route des Red Rocks pour inclure Salt Lake City, en Utah, en 2026. Cette nouvelle liaison ferroviaire reliera Denver, au Colorado, à Salt Lake City pendant trois jours de trajet pittoresque.

Le train de luxe Canyon Spirit étend ses Rocheuses à la route des Red Rocks pour inclure Salt Lake City, en Utah, en 2026. Cette nouvelle liaison ferroviaire reliera Denver, au Colorado, à Salt Lake City pendant trois jours de trajet pittoresque. Canyon Spirit is the new name for Armstrong Collective’s luxury train in the American Southwest. (PRNewsfoto/Armstrong Collective)

Canyon Spirit est un nouveau nom pour le train de luxe qui invite les voyageurs à découvrir le sud-ouest des États-Unis par train. Le train est exploité sous la marque Rocky Mountaineer depuis 2021, et cette nouvelle identité reflète l'engagement de l'entreprise à offrir des trajets ferroviaires inoubliables dans les paysages les plus captivants du sud-ouest américain, qui comprennent des canyons fluviaux escarpés, les formations rocheuses rouges et le fleuve Colorado.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'amener notre train Canyon Spirit à Salt Lake City et d'étendre nos Rocheuses jusqu'à la route des Red Rocks jusqu'à la magnifique Utah, » a déclaré Tristan Armstrong, chef de la direction d'Armstrong Collective, la société mère de Canyon Spirit. « Bien que le nom de notre train change, notre service de classe mondiale et notre expérience à bord demeureront les mêmes. « Notre famille et les membres de notre équipe ont tous hâte de partager la beauté du sud-ouest des États-Unis avec encore plus d'invités de partout aux États-Unis et du monde entier. »

Le nouveau train de trois jours comprendra des arrêts de nuit à Glenwood Springs, au Colorado, et à Moab, en Utah, afin que les invités puissent découvrir ces collectivités pittoresques et charmantes. La route de Salt Lake City est disponible en 2026 et fonctionnera en plus des Rocheuses existantes de deux jours jusqu'à la route de Red Rocks, entre Denver et Moab. La journée supplémentaire de voyage en train traversera les cols de montagne de l'est de l'Utah et les panoramas ouverts du Grand Bassin, tout en se connectant au centre urbain de Salt Lake City.

À bord du train, les invités bénéficient d'un service attentionné de la part des hôtes à bord, d'une narration riche et historique des régions traversées par le train et d'options culinaires qui mettent en vedette des plats d'origine locale et d'inspiration régionale jumelés à des bières, des vins et des spiritueux locaux.

Le nouveau parcours de trois jours entre les Rocheuses et le prolongement de Red Rocks commencera le 21 avril 2026. Il voyagera chaque semaine avec un départ vers l'ouest de Denver et un départ vers l'est de Salt Lake City. Le voyage en train de trois jours, y compris l'hébergement de nuit à Glenwood Springs et à Moab, commencera à 2 123 $ US, taxes en sus, par personne, et il est possible de réserver à www.thecanyonspirit.com.

À propos de Canyon Spirit

Canyon Spirit est le nouveau nom du train de luxe d'Armstrong Collective dans le sud-ouest des États-Unis. Canyon Spirit exerce ses activités sous le nom de Rocky Mountaineer depuis le lancement de ses Rocheuses sur la route ferroviaire 2021 des Rocheuses rouges, et il fera la transition vers Canyon Spirit pour la saison d'exploitation 2026.

Armstrong Collective exploite également Rocky Mountaineer, qui a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs sur ses trois liaisons ferroviaires dans l'Ouest canadien au cours des 35 dernières années. L'entreprise familiale a un héritage précieux en offrant des voyages en train organisés et inspirants dans les destinations naturelles les plus spectaculaires du monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2643967/Luxury_train_Canyon_Spirit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643697/Armstrong_Collective_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2643696/Canyon_Spirit_Logo.jpg

SOURCE Armstrong Collective

PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec les citoyens, [email protected]