VANCOUVER, BC, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Cansel et AllTerra, deux distributeurs Trimble Geospatial de premier plan à l'échelle de l'Amérique du Nord, ont annoncé l'acquisition d'Allen Instruments & Supplies auprès d'Empire Technology Holdings, dont le siège social est établi à Scottsdale, en Arizona. Allen Instruments, une entreprise familiale depuis 1969, est un distributeur de solutions géospatiales Trimble dans le Sud-Ouest des États-Unis. Acquise par Empire Technology Holdings en 2015, Allen exerce une présence dominante dans le Sud de la Californie et en Arizona en ce qui concerne la vente d'instruments d'arpentage conventionnels et de systèmes GPS et LIDAR.

Cansel, le plus important distributeur d'équipement de positionnement terrestre au Canada, a récemment élargi ses activités aux États-Unis par l'acquisition de l'entreprise California Survey and Drafting Supply (CSDS). Grâce à l'ajout des bureaux d'Allen Instruments établis à Ventura, Anaheim et Escondido, Cansel/CSDS étendra ses activités dans le Sud de la Californie et deviendra le distributeur Trimble Geospatial exclusif en Californie pour l'équipement d'arpentage et les solutions de positionnement.

« Je suis très heureux d'accueillir Allen Instruments & Supplies au sein de notre organisation » a déclaré Martin Trudelle, président de Cansel. « L'expertise de l'équipe d'Allen Instruments est un parfait complément à notre mission de devenir un chef de fil dans l'industrie géospatiale en Californie. »

AllTerra, le distributeur d'équipement géospatial au Texas, en Oklahoma et au Nouveau-Mexique, étendra maintenant son offre de produits et solutions professionnelles en Arizona, à partir d'un bureau et d'un magasin établis à Scottsdale. « Allen Instruments bénéficie depuis toujours d'une solide réputation au sein de la communauté de l'arpentage » a affirmé Mike Minick, vice-président des ventes d'AllTerra. « Nous prévoyons maintenir cette éthique de travail et ce degré de professionnalisme afin d'offrir le plus haut niveau de service aux clients de l'Arizona. »

À propos de Cansel

Depuis plus de 50 ans, Cansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données géospatiales, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues. Au service d'organisations spécialisées dans les domaines de l'ingénierie, l'arpentage, la construction, l'exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux, nous offrons des solutions visant à améliorer l'efficacité des opérations liées à la gestion de la donnée géospatiale, de la conception à la réalisation. Le siège social de la compagnie se trouve à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur www.cansel.ca

À propos d'AllTerra Central, Inc.

AllTerra Central, Inc. a été formée en 2018 par la fusion de Western Data Systems (WDS) et de Martin Instrument, deux distributeurs Trimble établis au Texas et en Oklahoma. Le territoire Trimble MGIS du Nouveau-Mexique a ensuite été incorporé en 2019 grâce à l'achat d'actifs appartenant à l'entreprise Compass Tools. AllTerra détient des bureaux au Texas, en Oklahoma, au Nouveau-Mexique, et maintenant en Arizona. AllTerra offre des solutions Trimble et Spectra Precision pour les domaines de l'arpentage, la cartographie et SIG, la marine, la cartographie mobile et l'infrastructure, en plus de fournir des services de vente, location, réparation et soutien pour l'ensemble de ces produits. La compagnie propose également des systèmes LIDAR mobiles/aériens ainsi que des solutions de photogrammétrie incluant GeoSLAM et Microdrones. www.allterracentral.com

SOURCE Cansel

Renseignements: Martin Trudelle, Président, Les équipements d'arpentage Cansel Inc., 514-233-6004, [email protected]