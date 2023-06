Une collaboration exclusive entre Vert Collab et VASCO Cannabis Inc., un cultivateur innovateur du Québec, offrira un nouveau produit de fleurs de qualité supérieure, en plus d'introduire la marque Maitri - la deuxième marque axée sur le Québec de Canopy.

SMITHS FALLS, ON, le 8 juin 2023 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la Société ») (TSX: WEED) (NASDAQ: CGC), une entreprise de cannabis de calibre mondial, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son engagement à offrir du cannabis de grande qualité provenant du Québec aux consommateurs de toute la belle province.

Grâce à un partenariat avec VASCO Cannabis Inc., un cultivateur de cannabis du Québec, l'entreprise produira et fournira du cannabis artisanal pour distribution sous la marque Vert Collab qui, au lancement, comprendra une nouvelle souche pour le marché du Québec. Canopy lance également Maitri, la deuxième marque de l'entreprise axée sur le Québec, qui offrira offrira des produits locaux, cultivés dans la province.

"Ce n'est que le début de notre stratégie renouvelée visant à offrir des produits de qualité cultivés au Québec aux consommateurs de toute la province, a déclaré Dave Paterson, président de Canopy Growth Canada. Grâce au partenariat avec VASCO, un producteur québécois reconnu pour ses techniques de culture novatrices, et au lancement de Maitri, une deuxième marque dédiée au Québec, offrant une fleur de grande qualité, nous élargissons notre portefeuille dans la province et nous en sommes ravis. Nous avons hâte d'annoncer d'autres produits et collaborations au cours des prochains mois."

Collaboration entre Vert et VASCO

Fondée en 2017 dans la région du Bas-Saint-Laurent par les frères Marc et Phil Pelletier, VASCO se consacre à la production de produits de fleurs exceptionnels, taillés à la main, séchés et traités. Grâce à cette nouvelle collaboration entre VASCO et Vert, la première marque de cannabis exclusive au Québec de Canopy, l'entreprise lance sa première nouvelle variété de fleurs, Vanilla Gelato, offerte en format de 3,5 g aux consommateurs québécois avertis.

"Chez VASCO, notre passion insatiable a nourri notre motivation à cultiver et à perfectionner des fleurs d'intérieur de qualité supérieure, assurant ainsi la qualité et l'uniformité à ceux qui recherchent une expérience de consommation authentique. En nous associant à Canopy Growth, nous sommes en mesure de faire passer VASCO au niveau supérieur ainsi que d'élargir notre portée et notre offre, a dit Marc et Phil Pelletier, cofondateurs de VASCO. '' La marque Vert de Canopy Growth est une marque québécoise de confiance et, grâce à la technologie et à l'environnement de croissance de VASCO, nous croyons qu'ensemble nous pouvons offrir aux amateurs de cannabis québécois des produits vraiment spéciaux et uniques."

Lancement de Maitri - la deuxième marque de fleurs axée sur le Québec de Canopy

Connue depuis longtemps comme une marque d'accessoires haut de gamme, Maitri offrira maintenant des produits de fleurs de cannabis faits et cultivés au Québec. La première variété de fleurs de Maitri à être lancée sur le marché est le Purple Mint Cake à dominante indica, offert en format de 3,5 g.

Le Purple Mint Cake de Maitri pourra être acheté par l'entremise de canaux légaux de vente en ligne de cannabis récréatif et de points de vente au détail partout dans la province. D'autres produits seront lancés au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus sur la disponibilité de ces nouveaux produits axés sur le Québec, veuillez visiter la Société québécoise du cannabis (SQDC).

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth Corporation (« Canopy ») est une importante entreprise nord-américaine de cannabis et de produits de consommation courante qui vise à libérer le pouvoir du cannabis pour améliorer les vies.

Grâce à un engagement indéfectible envers nos consommateurs, Canopy offre des produits novateurs axés sur les marques de cannabis haut de gamme et grand public, notamment Doja, 7ACRES, Tweed et Deep Space. Notre portefeuille de produits de consommation courante comprend BioSteel, une marque de produits d'hydratation pour le sport sans sucre, des solutions ciblées de bien-être et de soins qui optimisent les performances de la peau 24 heures sur 24 de This Works, des produits de bien-être gourmands de Martha Stewart CBD, et une technologie de vaporisateur, une référence de sa catégorie, mise au point en Allemagne par Storz & Bickel.

Canopy a également établi un écosystème complet pour saisir les occasions offertes par le marché américain du THC grâce à ses droits sur Acreage Holdings, un exploitant de cannabis à intégration verticale qui exerce ses activités dans plusieurs États, notamment dans les États densément peuplés du Nord-Est, Wana Brands, une marque de produits comestibles infusés au cannabis de premier plan en Amérique du Nord, et Jetty Extracts, un producteur californien d'extraits de cannabis de haute qualité et pionnier de la technologie de vapotage propre.

Au-delà de ses produits de calibre mondial, Canopy est un chef de file de l'industrie grâce à son engagement envers l'équité sociale, la consommation responsable et le réinvestissement dans les collectivités. Elle est à l'avant-garde d'un avenir où le cannabis est compris et accueilli favorablement en raison de son potentiel à améliorer le bien-être et la qualité de vie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canopygrowth.com.

Avis concernant les informations prospectives

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens des lois américaines et canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »), qui comportent des risques connus et inconnus, et des incertitudes. Les énoncés prospectifs prédisent ou décrivent nos activités futures, nos plans d'affaires, nos stratégies d'affaires et de placement et le rendement de nos investissements. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de termes et d'expressions comme « intention », « objectif », « stratégie », « estimation », « attente », « projet », « projections », « prévisions », « plans », « recherche », « anticipe », « potentiel », « proposé », « fera », « devrait », « pourrait », « est susceptible de », « est conçu pour », « futur envisageable », « croit », « prévu » et d'autres expressions semblables. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement assujetties à d'importants risques commerciaux, économiques et concurrentiels, à des résultats financiers, aux résultats, au rendement ou aux réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, lesquels ne garantissent pas le rendement futur. Par conséquent, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés. Une analyse de certains des facteurs importants applicables à Canopy Growth Corporation (« Canopy ») se trouve dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport annuel de Canopy sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans ses dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, qui peuvent être consultés à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs et doivent être lus conjointement avec les autres mises en garde incluses dans le présent communiqué et dans les documents déposés. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué et, sauf exception prévue dans la loi, Canopy rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément et entièrement sous réserve de la présente mise en garde.

SOURCE Canopy Growth Corporation

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Laura Nadeau, [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs: Tyler Burns, [email protected]