Grâce à une nouvelle entente de deux ans, l'entreprise appuiera les initiatives canadiennes de conservation de la faune et de la flore sauvages et agira à titre de partenaire officiel de la photographie et de la vidéographie du NWC.

BRAMPTON, ON, le 27 avril 2022 /CNW/ - Canon Canada Inc., chef de file des solutions d'imagerie numérique, est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec le National Wildlife Centre (NWC). Le NWC aide les espèces sauvages indigènes par l'intermédiaire de programmes visant à atteindre des objectifs de conservation pour protéger les écosystèmes, les populations d'animaux sauvages et la santé des animaux. Le partenariat avec Canon Canada appuiera les soins aux espèces sauvages malades et blessées dans les centres de réadaptation dans tout le pays et contribuera à la création du centre d'excellence du NWC.

« Nous sommes guidés par notre philosophie d'entreprise, celle du Kyosei -- tous les gens, peu importe leur race, leur religion ou leur culture, vivent et travaillent harmonieusement pour l'avenir -- et ce partenariat reflète notre engagement à collaborer avec des organismes qui sont tout aussi investis dans l'instauration de changements positifs à nos niveaux local et national », déclare Nobuhiko Kitajima, président et chef de la direction de Canon Canada. « Canon Canada est heureuse de collaborer avec le NWC afin de protéger et de préserver la faune et la flore du Canada, et de sensibiliser non seulement nos employés, mais aussi les collectivités partout au pays sur les effets positifs de la conservation de la faune et de la flore sauvages. »

Le soutien financier de Canon Canada aidera à couvrir les dépenses opérationnelles continues, y compris les fournitures médicales et animales, la formation des stagiaires vétérinaires et les cliniques mobiles. Le financement contribuera également à la construction du centre d'excellence du NWC à Caledon, en Ontario Le centre servira de siège social et devrait aider plus de 5 000 animaux sauvages malades, blessés et orphelins chaque année. Il servira également de centre de formation pour soutenir la prochaine génération de spécialistes de la faune dans tout le Canada. « Le généreux soutien de Canon aidera des milliers d'animaux sauvages malades, blessés et orphelins au Canada et permettra d'accroître la capacité de sensibilisation et de formation d'un plus grand nombre d'intervenants médicaux auprès de la faune. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce nouveau partenariat », déclare la Dre Sherri Cox, présidente et directrice médicale du NWC.

De plus, Canon Canada devient le partenaire officiel de la photographie et de la vidéographie du NWC, offrant des services professionnels pour documenter les cas liés à la faune, les événements d'envergure et l'incidence des partenariats.

Pour en savoir plus sur le National Wildlife Centre, consultez le site www.nationalwildlifecenter.ca.

À propos de Canon Canada inc.

Établie à Brampton, en Ontario, Canon Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de Canon U.S.A. Inc. et un important fournisseur de solutions grand public, interentreprises et d'imagerie numérique. L'innovation et les technologies de pointe jouent un rôle essentiel dans le succès de la société. Canon Canada Inc. s'est engagée à assurer le plus haut niveau de satisfaction et de fidélisation de la clientèle, offrant un service après-vente et de soutien 100 pour cent canadien pour tous les produits qu'elle distribue. Canon Canada Inc. est fidèle à sa philosophie du Kyosei en matière de responsabilité sociale et environnementale.

