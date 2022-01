L'entreprise invite les investisseurs individuels et institutionnels, ainsi que les conseillers et les analystes, à assister à la présentation interactive en temps réel sur VirtualInvestorConferences.com

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un cultivateur de cannabis et de produits dérivés du cannabis de première qualité intégré verticalement et possédant deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui que Nicholas Sosiak, chef de la direction financière, effectuera une présentation en direct sur VirtualInvestorConferences.com le 20 janvier 2022.

DATE : 20 janvier 2022

HEURE : 14 h 30 (EST)

LIEN : https://bit.ly/3JUNHjN

Il s'agira d'un événement en ligne interactif et en direct au cours duquel les investisseurs seront invités à poser des questions à l'entreprise en temps réel. Si les participants n'ont pas la possibilité de se joindre à l'événement en direct le jour de la conférence, une webdiffusion archivée sera également disponible après l'événement.

Il est recommandé aux investisseurs de s'inscrire à l'avance et d'exécuter une vérification du système en ligne pour accélérer le processus de participation et recevoir les mises à jour sur l'événement.

Pour en savoir plus sur l'événement, visitez le site www.virtualinvestorconferences.com.

Faits saillants récents de l'entreprise

Cannara Biotech Inc. augmente sa facilité de crédit auprès de la Banque CIBC à 22 millions de dollars;

L'installation de Valleyfield de Cannara obtient une licence de transformation et de culture;

de Cannara obtient une licence de transformation et de culture; Les revenus fiscaux comptabilisés de l'entreprise pour l'exercice 2021 s'élèvent à 17,3 millions de dollars;

Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2021, l'entreprise a affiché un BAIIA ajusté positif de 1,4 million de dollars pour le deuxième trimestre consécutif.

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV :LOVE) (OTCQB :LOVFF) (FRA :8CB) est un cultivateur intégré verticalement de cannabis et de produits dérivés du cannabis de première qualité destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de Virtual Investor Conferences®

Virtual Investor Conferences (VIC) est la plus importante série de conférences à l'intention des investisseurs pour compte propre. Elle propose un forum interactif permettant aux sociétés cotées en bourse de rencontrer et de présenter directement des investisseurs.

La série de conférences Virtual Investor Conferences constitue une solution en temps réel axée sur la mobilisation des investisseurs et fait partie de la gamme de services de relations investisseurs d'OTC Market Group, qui a été spécialement conçue pour améliorer l'accès des investisseurs. Reproduisant l'aspect et la convivialité des conférences à l'intention des investisseurs organisées sur place, la série de conférences Virtual Investor Conferences combine des capacités de communication et de conférence de pointe et un vaste réseau mondial d'investisseurs.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Cannara Biotech Inc., Phil Carlson, Vice-présidente, Communications stratégiques, KCSA, Directrice générale, (212) 896-1233, [email protected]; Virtual Investor Conferences, John M. Viglotti, Premier vice-président, Services intégrés, Accès des investisseurs, OTC Markets Group, (212) 220-2221, [email protected]